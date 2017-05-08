Kante'ye bir ödül daha

İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig lideri Chelsea'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi yılın futbolcusu seçti.

FWA'dan yapılan açıklamaya göre Chelsea'nin 26 yaşındaki oyuncusu Kante, 300'den fazla gazetecinin katıldığı oylamada rakiplerini geride bırakarak yılın futbolcusu seçildi.

Oylamada Chelsea'den Belçikalı Eden Hazard ikinci, Tottenham'dan Dele Alli ise üçüncü oldu.

Kante, geçen ay İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından da yılın futbolcusu ödülüne layık görülmüştü.

Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra sezon başında Chelsea'ye transfer edilen Kante, takımıyla 38 maça çıktı ve 2 gol attı.

Futbol Yazarları Birliği tarafından verilen yılın futbolcusu ödülünü geçen sezon, Leicester City'nin golcüsü Jamie Vardy kazanmıştı.