-KANSIZ VE ERMERTCAN, ÖZ'ÜN ODASINA TAŞINDI İSTANBUL (A.A) - 07.04.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması için görevlendirilen İstanbul Cumhuriyet Savcıları Cihan Kansız ve Ufuk Ermertcan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanan Zekeriya Öz'ün boşalttığı odaya taşındı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir süre önce görev yeri değiştirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak atanan Zekeriya Öz'ün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinin 5. katında bulunan makam odasına, ''Ergenekon'' soruşturmasını yürütecek olan Cihan Kansız ve Ufuk Ermertcan yerleşti. ''Ergenekon'' soruşturmasıyla ilgili dosyaların taşınma işlemi de tamamlandı. Bu arada Savcı Kansız'ın, ''Ergenekon'' soruşturmasıyla ilgili birinci ''Ergenekon'' davasının iddianamesinden başlayarak tüm süreçle ilgili okuma ve inceleme yapacağı, bu nedenle emniyet mensuplarından da brifing alacağı öğrenildi.