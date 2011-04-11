-KANSIZ: ZEKERİYA ÖZ'DEN BİLGİ ALDIM İSTANBUL (A.A) - 10.04.2011 - ''Ergenekon'' soruşturmasını yürütmekle görevlendirilen Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız, ''Suçun olduğu yerde suçu soruşturmak bizim görevimiz. Dosyaları devralırken konuyla ilgili Zekeriya Bey'den bilgi de aldım'' dedi. Türk Polis Teşkilatının 166. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Zeytinburnu Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde ''Polis Balosu'' gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve eşi Nurten Çapkın'ın evsahipliğinde düzenlenen baloya katılan Savcı Kansız, basın mensuplarının yeni göreviyle ilgili düşüncelerini sorması üzerine şunları söyledi: ''4 senedir zaten bu görevdeydim. Suçun olduğu yerde suçu soruşturmak bizim görevimiz. Dosyaları devralırken konuyla ilgili Zekeriya Bey'den bilgi de aldım. Kendisi benim arkadaşım, zaten sürekli görüşüyorum.'' Emniyet eski Genel Müdürlerinden Mehmet Ağar da ''Polis teşkilatımız bana göre Avrupa'nın en güçlü teşkilatı. Dünyanın da sayılı teşkilatlarından biridir'' dedi. Polis Balosuna, eski Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler, Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin yanı sıra İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz, oyuncular Türker İnanoğlu, Zafer Ergin ile İlker İnanoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.