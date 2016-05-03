Kansorejen madde içeren silikon üreten firma sahibine 4 yıl hapis

PIP firmasına kanserojen madde içeren silikon ürettiği gerekçesiyle 2012 yılında başlayan davada karar çıktı. Daha önce 8 ay hapis yatan Firma sahibi sahibi Jean Claude Mas 4 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, yüz binlerce kadını mağdur ve hasta eden PIP firmasının, silikon protezlerinde sağlığa zararlı kanserojen içeren sanayi silikonu kullandığı ortaya çıkmıştı. 2012 yılında başlayan davada 8 ay hapis yatan PIP'in sahibi Jean Claude Mas için 2013 yılında Marsilya Mahkemesi 3 yıl 4 ay hapis cezası istemişti.

Verilen nihai kararda PIP'in sahibi Jean-Claude Mas 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.