'Kanserli köy' Karain sakinleri TOKİ'nin kuracağı yeni köye taşınacak

TOKİ, kanserden hayatını kaybedenlerin sayısının çok yüksek olması nedeniyle 'kanserli köy' olarak adlandırılan Nevşehir'deki Karain için 126 konut inşa edecek.

Akciğer kanserinden hayatını kaybedenlerin sayısının ortalamanın çok üzerinde olması ise Karain'in, Bakanlar Kurulu Kararı ile afet bölgesi kapsamına alınmasına neden oldu.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bu amaçla, Karainliler için Tarım Köy Projesi kapsamında 126 konut inşa edecek. Konutların ihalesi, 28 Mayıs 2012'de TOKİ'nin Bilkent'teki yerleşkesinde yapılacak.

TOKİ'nin inşa edeceği konutlarda kansere neden olan 'eriyonit' maddesi bulunmayacak. TOKİ, yeni inşa edeceği köyün altyapısı ile çevre düzenlemesini de yapacak.

TOKİ, köyden kente göç sonucu oluşan çarpık kentleşmeyle mücadele için Tarım Köy Projeleri uyguluyor.

Proje kapsamında vatandaşlara tarıma elverişli arazi tahsis edilirken, dağınık durumdaki yerleşim yerleri biraraya toplanıyor ve yerel mimari doku korunarak yenileniyor.

Modern evler, sosyal tesisler ve altyapı çalışmaları ile şehirlerdeki standartları aratmıyor.