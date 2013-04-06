'Kanserli gemi' parçalanmak için Türkiye'ye getiriliyor!

Dünyanın birçok yerinde kansere sebep olduğu için yasaklanan izolasyon maddesi asbest ile izolasyonu yapılmış eski bir kruvaziyer gemisinin parçalanmak üzere Türkiye'ye doğru yola çıktığı iddia edildi.

“Robin des Bois” (Robin Wood) isimli doğa koruma derneği tarafından yapılan açıklamada, Amerikan “Royal Caribbean Cruise Line” (RCCL) turizm şirketinin Ispanya'daki uzantısı olan “Pullmantur” turizm şirketine ait olan “Atlantic Star” isimli gemi, Fransa’nın “STX” isimli gemi inşa şirketine, Avrupa'da geçerli olan kanuni usullere uygun bir şekilde parçalanmak üzere, yeni bir gemi siparişi karşılığında geri verildi.

Hürriyet'te yer alan DHA'dan Engin Akgürbüz'ün haberine göre, 2012 senesinde “STX” şirketine geri verilen, 240 metre uzunluğundaki gemi Fransa'da parçalanacağı yerde “STX”in Norveç'teki şubesi olan “Skandinor”a devredildi.

Belli bir müddet sonra da “Skandinor” tarafından merkezi Marshall adalarında bulunan “Belinda Shipholding Corporation”a devredilen gemi en son olarak izinsiz bir şekilde Türkiye'de parçalanmak üzere Fransa'dan ayrıldı.

Basına konuşan “Robin des Bois” derneği sözcüsü Christine Bossard, “Fransa, İspanya ve Malta; Avrupa Birliği çerçevesinde imzaladıkları ‘zehirli maddelerin imha edilmesi’ anlaşmalarına uymayarak, yüksek derecede zehirli bir gemiyi izinsiz bir şekilde başka bir ülkeye gönderdiler” dedi.

Fransa'nın en güçlü sendikalarından CGT ise Fransız hükümetine zehirli geminin derhal Fransa'ya geri getirilmesi için resmen başvurduklarını belirtti.