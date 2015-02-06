Kanserli futbolcu Köhler'in sözleşmesi uzatıldı

Almanya'da ikinci lig (Bundesliga II) takımlarından FC Union Berlin insanlık dersi verdi. Alman futbol takımı, mukavelesi henüz sona ermeyen kanser hastası futbolcuyla 1 yıllık sözleşme daha imzaladı.

Alman ikinci lig takımlarından FC Union Berlin'in 34 yaşındaki futbolcusu Benjamin Köhler mukavelesi devam ederken kansere yakalandı. Doktorlar, geçtiğimiz yaz ayında futbolcunun karın bölgesinde lenf sisteminde tümör tespit etti.

Eintracht Frankfurt formasıyla 169 maçta Bundesliga'da top koşturan Benjamin Köhler, FC Union Berlin forması giyerken, kansere yakalandı. Henüz sözleşmesi devam eden Berjamin Köhler'le 1 yıllık mukavele daha imzalandı.

Konuyla ilgili Alman basınına konuşan FC Union Berlin Teknik Direktörü Norbert Düwel, "Kanser olmadan önce de sözleşmesini uzatmak istiyorduk. Ben bunu zaten kendisine hissetirmiştim. Benny bu takımın bir parçası ve öyle kalmaya da devam edecek" dedi.

Lenf kanseri

"Lenfoma" adıyla bilinen lenf kanseri, lenfatik sistemdeki bozukluktan dolayı dokulardaki lenf sıvısını boşaltamaz. Boşaltılamayan lenf sıvısı dokularda birikir ve bu durum bacak ve kolların şişmesine neden olur.