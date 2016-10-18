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Spor

Kanserle savaşan Marco Russ sahalara dönmek için gün sayıyor

Eintracht Frankfurt'lu futbolcu, rutin testler sonucunda kanser olduğunu öğrenmişti

18 Ekim 2016 14:46

Testis kanseriyle teşhisiyle sahalardan uzak kalan Eintracht Frankfurt’un kaptanı Marco Russ, antrenmanlara başlayabilmek için doktorlardan izin bekliyor.

Tecrübeli savunma oyuncusu Marco Russ'un hedefi takımı Eintracht Frankfurt’un Ocak ayında Abu Dabi’de yapacağı devre arası kampına katılabilmek.

AFP'nin haberine göre; tecrübeli futbolcu son durumuyla ilgili şunları söyledi: "Tekrar kontrollerden geçirecekler. Eğer doktorlar yeşil ışık verirse iki fitness hocasıyla çalışmaya başlayacağım ve arayı kapatacağım. Amacım kış kampına katılabilmek. Bence sezonun ikinci yarısı için hazır hale gelirim. Daha sonra teknik direktörün kararını bekleyeceğim."

31 yaşındaki futbolcu Nisan ayında Darmstadt ile oynadıkları maçın ardından rutin testler sonucunda testis kanseri olduğunu öğrenmişti.

Buna karşın Eintracht Frankfurt, Marco Russ ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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