Kanserim diyerek dolandırıcılık yaptı

T24- Etrafındaki herkese ilik kanseri olduğunu ve bir yıldan az ömrü kaldığını söyleyen New Yorklu kadın eşi tarafından sahtekarlıkla suçlanıyor.



Nisan ayında yerel bir gazetede 20'li yaşların başındaki Jessica Vega'nın öyküsü yayınlandı. Bir yıldan az ömrü kalan Vega, ilik kanseri olduğu için 11 aylık bebeğine ve nişanlısına veda etmeden önce nişanlısıyla evlenmek istediğini söylüyordu.



Durumdan haberdar olan yardımsever hemşehrileri genç kadına gelinlik, nikah yüzüğü, gelin çiçeği, düğün fotoğrafları, kuaför ve makyaj masrafları dahil bir düğün ve Aruba'da bir balayına yetecek kadar yardımda bulundu.



İşçi bayramının ardından şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Vega'nın eşi Michael O’Connell kanser teşhisinin sahte olduğunu öne sürdü ve kadının başta kendi olmak üzere etrafındaki herkesi de kandırdığını iddia etti.



Şu an çiftin boşanma işlemleri sürüyor. Vega eşinin uyguladığı şiddetten dolayı ayrılmak istediği açıklamasında bulunsa da Newburghlular kandırılmış olabileceklerini düşündükleri için üzgün ve öfkeliler.





Sahtekarlık iddialarını reddeden gelin artık orijinal teşhisten şüphe duymaya başladığını, yeni bir doktora gittiğini, egzersiz ve taze yiyecekler sayesinde sağlığının daha iyi olduğunu söylüyor.



Vega'nın kendisine kanser teşhisi koyduğunu söylediği doktoru, "Hiç böyle bir hastam olmadı." diyor. Ayrıca yanında bir muhabirle birlikte eski ve yeni doktoruyla yüzleşmeyi kabul eden kadının son dakika da bu randevuyu boşanma işlemlerini bahane ederek reddetmesi de şüpheleri artırıyor.



