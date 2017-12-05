Kanseri yenen Uğur Yanıkdemir'e Konya sahip çıkmadı

Konyaspor altyapısından yetişen ve yeşil-beyazlı takımla Süper Lig’de forma giyen Konyalı futbolcu Uğur Yanıkdemir, geçirdiği kanser hastalığının ardından her şeyini kaybetti. Eski milli futbolcu tekrar sağlığına kavuştuğunda ise bütün kapılar kendisine kapandı.

Önce evini sonra arabasını sattı

Konyaspor’un 2009-2010 sezonunda yaşadığı 1. Lig şampiyonluğunda kadroda bulunan Uğur Yanıkdemir, bir sonraki sezon yeşil-beyazlı takımla birlikte Süper Lig’de mücadele etmişti. O dönem 22 yaşında olan futbolcu, dünya evine girerek ailesini kurmuştu. Yanıkdemir, hastalığa yakalandıktan sonra tedavisi için evini ve arabasını satmak zorunda kaldı.

Yeniden Toparlanıyor

Konyaspor serüveninin ardından birçok takımda forma giyen ve Kastamonuspor’un 3. Lig şampiyonluğunda büyük rol oynayan Uğur Yanıkdemir, akabinde hastalanarak kariyerinde düşüşe geçmeye başladı. Hastalığını atlatmasının ardından yeniden toparlanmaya başlayan Konyalı futbolcu, Bölgesel Amatör Lig’deki hiçbir Konya ekibiyle anlaşamazken, Bursa temsilcisi İnegöl Kurtuluşspor’un yolunu tuttu.

Kastamonuspor’un 3. Lig şampiyonluğunda büyük rol oynayan Yanıkdemir, “3. Lig’de mücadele eden Kastamonu’da şampiyonluk yaşadık. Ertesi sezon hastalığa yakalandım. Fakat onlar bana destek olmak yerine sözleşmemi tek taraflı olarak feshettiler. Asıl üzücü olan da kendi şehrimin takımı olan, altyapısından yetiştiğim Konyaspor’dan destek görmemek oldu. Kulübe 5 yıl hizmet ettim. Fakat ciddi bir hastalığa yakalanmama rağmen Konyaspor bana hiçbir şekilde destek olmadı. Altyapıda bizim alt kategorimizde olan takım arkadaşlarımız falan... Kimse arayıp halimi hatırımı bile sormadı” dedi.

‘’Ben yine mücadelemi sürdüreceğim’’

Eski günlerdeki performansını yeniden kazanarak ailesini geçindirmek istediğini söyleyen Uğur Yanıkdemir, “Hastalıkta evim, arabam her şeyim gitti. Şimdilerde yeni yeni toparlanıyorum. Mecburen toparlanacağım. Eşim, çocuğum kısacası bir ailem var. Yeniden toparlanmam lazım. Ki büyük de yol aldım. Süper Lig’deyken kimse yanımda olmadı, şimdi mi olacak? Hastalıktan sonra toparlandım ama Konya’dan birisiyle anlaşamadık. Sarayönü ile iletişimdeydik sezon başında. Ama olmadı. Kadromuz doldu dediler. Allah büyük. Ben yine mücadelemi sürdüreceğim. Bu sezona da iyi başladım. Şu ana kadar her maçta forma giydim. 3 gol 1 asistim var. Kendimi daha da toparlayacağım İnşallah” diye konuştu.(Fanatik)