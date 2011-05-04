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Spor

Kanseri yenen Abidal havalarda...

Barcelona'nın defans oyuncusu Eric Abidal, tümor tedavisinin ardından dün gece ilk kez sahaya adım attı.

04 Mayıs 2011 03:00

T24 - Barcelona'nın defans oyuncusu Eric Abidal, tümor tedavisinin ardından dün gece ilk kez sahaya adım attı.

Abidal alkışlarla...

Barcelona'nın tümor teşhisi koyulan başarılı defans oyuncusu Erci Abidal,   biten tedavisinin ardından ilk kez dün gece  Real Madrid karşısında sahaya çıktı.

Son anlarda oyuna dahil olan Fransız oyuncu Camp Nou'da büyük bir coşku ile karşılanırken, maç sonu ise arkadaşları tarafından omuzlara alındı.

Karaciğerinde Mart aylarının başında tümör tespit edilen 31 yaşındaki oyuncu, o dönemden sonra bu geceye kadar forma giymemişti.

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