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Spor

Kanseri yendi, yıldız oldu

Milan'ın Brezilyalı yıldız oyuncusu Pato bir televizyon kanalında yaptığı küçükken kanseri yendiğini açıkladı.

31 Mart 2009 03:00


İtalya Serie A takımlarından Milan'ın Brezilyalı yıldız oyuncusu Pato bir televizyon kanalında yaptığı küçükken kanseri yendiğini açıkladı.

11 yaşındayken aynı yıl içinde iki kez üst üste sol kolunu aynı yerden kırdığını belirten Pato, "İyileşme sürecinde yapılan tetkikler sonucu, kolumda kanser hücrelerinin olduğu tespit edildi. Kırığın yanısıra kanserle de mücadele ettim. Kolumun kesilmesi riskiyle karşı karşıya kaldım. Ama neyse ki iyileştim" diye konuştu.

Program sırasında yıldız futbolcunun daha sonra forma giydiği İnternacional'ın genç takımının o dönemdeki antrönörü Jorge Macedo da "Pato son derece soğukkanlı bir çocuktu. Tüm tedavisi sırasında hastanede geçen zorlu sürecine karşın hiç bir zaman drama yapmadı. Duygusal olduğu tek zaman ailesiyle telefonda konuştuğu veya onların ziyarete geldiği zamanlardı" diye konuştu.

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