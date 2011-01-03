-KANSERİ SAPTAYAN TEST PİYASAYA ÇIKIYOR WASHINGTON (A.A) - 03.01.2011 - Amerikan ecza devi ''Johnson and Johnson'' en küçük kanserli hücreleri bile saptamaya muktedir bir kan testinin ticarileştirilmesi için Massachusetts Hastanesi ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Şirkete bağlı Veridex'in strateji ve yeni teknolojiler sorumlusu Robert McCormack, ''Bu yeni teknolojinin kanserli hücreleri saptama ve sayılarını belirlemek için uygulaması kolay bir test sunma potansiyeli var'' dedi ve söz konusu teknolojinin ayrıca biyolojik niteliklerini ortaya koyabileceğini de kaydetti. McCormack, yazılı açıklamasında, bu hücrelerde bulunan bilgileri laboratuvar ortamında toplamanın tedavi seçimine ve hatta hastaların buna nasıl cevap vereceklerini görmeye yardım edebileceğine işaret etti.