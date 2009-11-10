Kanseri farketmeyen doktorlara milyonluk dava!

İzmir Barosu avukatlarından Mehmet İsen, apandisit ameliyatının ardından gelen patoloji raporunu gözden kaçırdığını ve kanser olduğunu fark etmediğini öne sürdüğü doktorlar ve hastane için suç duyurusunda bulundu. İsen, ayrıca 1 milyon TL maddi, 200 bin TL manevi tazminat davası da açtı.



İzmir Barosu’na kayıtlı 10 yıllık avukat, iki çocuk babası 34 yaşındaki Mehmet İsen, 15 Haziran 2006’da karnındaki şiddetli ağrı nedeniyle Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gitti. Doktorlar, apandisit bölgesinde 10 santim uzunluğunda anormal bir parça görünce Mehmet İsen’i ameliyata aldı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Mehmet İsen, üç gün sonra, bir aylık rapor verilerek taburcu edildi. Ameliyattan iki yıl sonra kolesterol ölçümü yaptırmak için özel bir hastaneye giden avukat Mehmet İsen’in kan değerleri anormal çıktı. Bunun üzerine, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne giden Mehmet İsen’den, iki yıl önce ameliyat olduğu hastaneden sağlık durumunu gösteren tüm evrak istendi. Evrak geldiği zaman, İsen’den 2006’daki ameliyatının ardından yazılan patoloji raporunda, uzunluğu 10.5 santim, genişliği 3 santim olan apandisitte tümör olabileceği hususunda uyarı bulunduğu anlaşıldı.

Mehmet İsen’e, erkeklerde çok nadir görülen ve vücuttaki organları saran kanser türü olan ‘Müsinoz Kistatenom’ teşhisi kondu. Kanser hücreleri, İsen’in iç organlarını sarmıştı. Dokuz Eylül Tıp Fakültesi doktorları, eşi doğum yapacağı gün Mehmet İsen’i ameliyata aldı. Mustafa İsen’in kalın barsağının bir bölümü ve karın boşluğunun iç yüzünü örten zar alındı, diğer organlardaki kanser hücreleri de temizlendi. Doktorlar İsen’e yüzde 85 iş göremez raporu verdiler..

Mehmet İsen’in avukatı Ender Benli, şunları söyledi: “Müvekkilim, üç büyük ameliyat geçirdi. Oğlu Kerem, doğduğu gün bile riskli bir ameliyattaydı. Kanserli hücreler sürekli yayılıyor ve müvekkilim daha ne kadar yaşayabileceği bilinmiyor.”

