-Kansere karşı pedal çeviriyorlar EDİRNE (A.A) - 23.10.2011 - ''Mavi Bisiklet, Kanserde Erken Tanı İçin Yol Açık'' kampanyası kapsamında meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek için Edirne'den yola çıkan Mavi Bisikletliler, Tekirdağ'a kadar pedal çevirecek. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire Başkanı Yardımcısı Nejat Özgül, Selimiye Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bisikletiyle kampanyaya büyük destek veren herkese çok teşekkür etti. Kanserin önemli bir hastalık olduğunu ifade eden Özgül, ''Kanser bu ülkenin ciddi sorunu olmaya başladı. Size üç tane mesajım var. Sigara içmeyin, göbeğinizi eritin ve spor yapın. Ama birincisi lütfen sigara içmeyin ve kansere karşı pedal çevirin. Ben tüm Edirneliler'e bu güzel faaliyete katıldıkları için çok teşekkür ediyorum'' dedi. Roche Medikal Direktörü Fulya Erman ise dünyada yılda 7 milyon kişinin kanser hastalığına yakalandığını bunlardan 5 milyonunun hayatını kaybettiğini belirtti. Roche olarak araştırma geliştirmeye büyük kaynaklar ayırdıklarını ifade eden Erman, ''Kanser hastalığının tedavisini iyileştirmeye çalışan bir firma olarak 'Mavi Bisiklet, Kanserde Erken Tanı İçin Yol Açık' kampanyasını gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Meme kanserinde erken tanının önemi konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek istiyoruz. Bu sene bisikletçiler Edirne ve Tekirdağ'da pedal çevirecek. Kampanyaya destek veren her katılımcı için Roche, Kansere Karşı Elele Platformu'na bağışta bulunacak'' diye konuştu. Konuşmaların ardından aralarında Türkiye Bisiklet Federasyonu A Milli Bisiklet Takımı bisikletçilerinin de olduğu, Mavi Bisikletliler, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek için Edirne'den, Tekirdağ'a kadar pedal çevirmek üzere yola çıktı. Mavi Bisikletliler bu yıl, meme kanserinde erken tanının önemini vurguluyor.