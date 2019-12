Kanserden kaçtı, uçakta öldü

Madrid'de 153 kişinin can verdiği uçak kazasında ölen Türk yolcu Mustafa Erdil, 1985'te Petkim'den "Kanser tehlikesi yüksek" deyip istifa etmişti.



İspanya'nın başkenti Madrid'deki Barajas Havaalanı'nda kalkış sırasında düşen uçakta bulunan Mustafa Erdil, kanser tehlikesine karşı Petkim'den istifa edip kendi işini kuran bir işadamıydı.



Sabah gazetesinde Şah Tanyeri imzasıyla yayımlanan habere göre, Aliağa'da faaliyet gösteren 19 aktif gemi söküm firmasından biri olan Dörtel Gemi'nin sahibi ve Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği 2'nci Başkanı olan Erdil'in bu işe geçişte ürkütücü bir bir hikâyesi var. 1956 Manisa Kula doğumlu makine mühendisi Erdil'i geçen haziran ayında gemi söküm tesisinde gören Tanyeri şunları yazdı:



'Çalışanların çoğu kanser'



Gemi söküm işinden önce ne iş yaptığını sorduğumda, Aliağa'daki Petkim'de çalıştığını söyledi. Bir süre çalışıp 1985 yılında istifa ettiğini belirten Erdil, ayrılma nedenini ise kanser tehlikesi olarak açıkladı. Erdil'e göre, "burada çalışanların büyük çoğunluğu kanserdi" ve böyle bir ağır sağlık riski olan ortamda daha fazla çalışmak istememişti. Ayrıldıktan sonra kendi şirketini kurup, gemi bakım onarımı ile ikinci el gemi makinelerinin ticaretiyle işe başladı. 1991 yılından bu yana söküm işi yapan Erdil, bugüne kadar 50 kadar gemiyi söktüğünü belirmişti.



Atık yönetim merkezi kurdu



Mustafa Erdil, kanserden kaçsa da yaptığı gemi söküm işi açığa çıkan kanserojen maddeler nedeniyle risk taşıyordu. Sadece kendisini değil, bütün sektör mensuplarını ilgilendiren konuda adım atıp, diğer işadamları ile gemi söküm bölgesinde Atık Yönetim Merkezi'ni kurdu.



Erdil'i ziyaretimizden bir süre önce, Hollanda'dan sökülmek üzere Aliağa'ya gelen Otopan gemisi ile birlikte asbest tartışmaları gündeme gelmişti. Erdil, asıl tehlikenin şehir merkezlerinde, çatılarda olduğuna dikkat çekmiş, çok sayıda fabrika çatısının, kansere yol açan asbestin kullanıldığı eternitle kaplı olduğunu söylemişti. İspanya'daki feci kazada yaşamını yitiren Erdil, "Asbestle içiçe yaşıyoruz. Bazı çatılar eternitle kaplı. Binlerce metrekare var. Sadece Tüpraş Batman rafinerisinden 250 ton asbest aldık" demişti.



DNA testi yapılacak



Bu arada, Mustafa Erdil'in kimlik tespitinin DNA testi ile yapılacağı öğrenildi. 153 kişinin öldüğü uçak kazasında sadece 59 kişinin kimliğinin hemen belli olduğu belirtilirken, DNA testi yapılacaklar arasında Mustafa Erdil'in de olduğu açıklandı.



Babasının kimlik tespitini yapmak için bir akrabası ve bir arkadaşı ile birlikte Madrid'e gelen Mustafa Erdil'in oğlu Gün Alp, DNA testi için İspanyol makamlarına tükürük örneği verdi.



Güvenlik kamerasından tespit etti



Uçak kazasının tek Türk yolcusu olan Mustafa Erdil'in oğlu, güvenlik kamerasında babasının uçağa binme anını tespit etti.



Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'nden bir görevli sürekli olarak Gün Alp'a eşlik ederken, gerekli olan her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı, şu anda sadece İspanyol makamlardan haber beklendiği kaydedildi.



İspanyol yetkililer, kimlik tespitlerinin 2-3 gün alabileceğini açıklarken, her türlü ihtimale karşı kimlik tespitine yardımcı olabilecek her türlü parçanın toplandığı ifade edildi.