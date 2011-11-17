T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kanser yapan vücut tarayıcıları yasaklanıyor

Avrupa Birliği, uçaklarda terör saldırılarının önüne geçmek amacıyla havalimanlarına konulan vücut tarayıcılarına...

17 Kasım 2011 02:00

T24 - Avrupa Birliği, uçaklarda terör saldırılarının önüne geçmek amacıyla havalimanlarına konulan vücut tarayıcılarına kansere yol açtığı gerekçesiyle yasak getiriyor. Araştırmaya göre, ABD'de her yıl 100 kişi bu nedenle kanser oluyor.  

Vücut tarayıcıları insanları çıplak gösterdiği ve özel yaşama müdahale olduğu gerekçesiyle çok eleştirilmişti. Söz konusu eleştirilere rağmen 2009 yılından itibaren Almanya, Fransa, İtalya, Finlandiya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde önemli havalimanlarına yerleştirilerek kullanılmaya başlandı.  

Özel hayat değil kanser yendi

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, vücut tarayıcıları "özel hayata müdahale" nedeniyle değil ama kansere neden olduğu için önümüzdeki nisan ayından itibaren Avrupa Komisyonu tarafından yasaklanacak. 


100'den fazla kişi kanser oluyor

Gazetenin haberinde, vücut tarayıcılarıyla ilgili yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. ABD'de havalimanlarında kullanılan bu cihazlardan dolayı her yıl 100'den fazla insan kansere yakalanıyor. 


Yasağa uymayanlara para cezası

Ancak terör saldırısı nedeniyle havalimanlarında vücut tarayıcılarını kullanmaya devam eden ülkelere sadece para cezası verilebilicek. 

İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda vücut tarayıcılarından geçmeyi reddeden yolcuların uçağa binmesine izin verilmiyor. 


ABD'de 68 havalimanında kullanılıyor

Havalimanlarında kullanılan vücut tarayıcıları Rapiscan Sysytems tarafından 1992 yılında satışa sunuldu. İlk kez Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol havalimanında kullanılan cihaz, 2010 yılından itibaren ABD'de kullanıma alındı. Şu anda ABD'de 68 havalimanında bu tarayıcılara kullanılıyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24