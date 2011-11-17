Kanser yapan vücut tarayıcıları yasaklanıyor

T24 - Avrupa Birliği, uçaklarda terör saldırılarının önüne geçmek amacıyla havalimanlarına konulan vücut tarayıcılarına kansere yol açtığı gerekçesiyle yasak getiriyor. Araştırmaya göre, ABD'de her yıl 100 kişi bu nedenle kanser oluyor.



Vücut tarayıcıları insanları çıplak gösterdiği ve özel yaşama müdahale olduğu gerekçesiyle çok eleştirilmişti. Söz konusu eleştirilere rağmen 2009 yılından itibaren Almanya, Fransa, İtalya, Finlandiya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde önemli havalimanlarına yerleştirilerek kullanılmaya başlandı.







İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, vücut tarayıcıları "özel hayata müdahale" nedeniyle değil ama kansere neden olduğu için önümüzdeki nisan ayından itibaren Avrupa Komisyonu tarafından yasaklanacak.





100'den fazla kişi kanser oluyor



Gazetenin haberinde, vücut tarayıcılarıyla ilgili yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. ABD'de havalimanlarında kullanılan bu cihazlardan dolayı her yıl 100'den fazla insan kansere yakalanıyor.





Yasağa uymayanlara para cezası



Ancak terör saldırısı nedeniyle havalimanlarında vücut tarayıcılarını kullanmaya devam eden ülkelere sadece para cezası verilebilicek.



İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda vücut tarayıcılarından geçmeyi reddeden yolcuların uçağa binmesine izin verilmiyor.





ABD'de 68 havalimanında kullanılıyor



Havalimanlarında kullanılan vücut tarayıcıları Rapiscan Sysytems tarafından 1992 yılında satışa sunuldu. İlk kez Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol havalimanında kullanılan cihaz, 2010 yılından itibaren ABD'de kullanıma alındı. Şu anda ABD'de 68 havalimanında bu tarayıcılara kullanılıyor.