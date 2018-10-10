Kanser teşhisiyle 4 kez kemoterapiye alındı, soğuk algınlığı geçirdiği ortaya çıktı!

Erzurum’da 2015 yılında hâlsizlik şikâyetiyle gittiği Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde kendisine ‘lenf bezi kanseri’ teşhisi konan ve dört kez kemoterapi alan Yılmaz Kızıloğlu’nun soğuk algınlığı geçirdiği ortaya çıktı. Toplam dört kür kemoterapi alan Kızıloğlu’na, Ankara Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’nden gelen tahlil sonucuyla yanlış teşhis konduğu ortaya çıktı.

Kızıloğlu, yanlış teşhis konduğunun anlaşılması üzerine doktor ve hastane hakkında Erzurum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, olayda kusur tespitinin ve soruşturma izninin verilmesi için dosyaya görevsizlik kararı vererek Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderdi. Aradan üç yıl geçmesine rağmen savcılığa bilgi vermemesi üzerine rektörlüğe başvuran Kızıloğlu, “İlgiler hakkında ceza soruşturması açılmasının gerekli olmadığı sonucuna varılmıştır" yanıtını aldı. Kızıloğlu bunun üzerine Danıştay’a başvurdu.

"Hayatım zindana döndü"

Kemoterapi yüzünden saçlarının döküldüğünü ve yaklaşık on kilo verdiğini söyleyen Kızıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Hayatım zindana döndü. Kanser teşhisi koyup, kemoterapi vermeye başladılar. Dört kez kemoterapi aldım. Bu sırada Ankara'da raporu alan ağabeyim müjdeyi bana verdi. Fakat aldığım kemoterapi nedeniyle fiziksel zayıflık ve güç kaybına uğradım. Saçlarım döküldü, aynaya bakmak istemiyordum. Çocuklarım yüzüme ağlayan gözlerle bakıyordu. Uyurken yanıma gelerek nefes alıp almadığımı kontrol ediyorlardı. Ailece perişan olduk.”

“Vücudundaki bütün tüyler dökülmüş olup, ciddi psikolojik sorunlar yaşamıştır”

Kızıloğlu'nun avukatı Muhammet Tetikçi de müvekkilinin görmüş olduğu tedavilerin 'hekimin tıbbi sorumluluğu' kapsamında hukuka aykırı eylemler içerdiğini savundu.

Tetikçi, “Hatalı teşhis ve tedavi sonucunda müvekkilimin kemoterapinin ağır etkilerini görmüş, fiziksel, biyolojik ve ruhsal olarak hatalı kemoterapinin etkilerini görmeye devam etmektedir. Müvekkilimin saçları ve kaşları dahil, vücudundaki bütün tüyler dökülmüş olup, ciddi psikolojik sorunlar yaşamıştır” diye konuştu.