Kanser teşhisi konan Yeray Alvarez'den iyi haber

La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'da forma giyen ve kanser teşhisi konan Yeray Alvarez'in başarılı bir ameliyat süreci geçirdiği açıklandı.

Athletic Bilbao'nun yaptığı açıklamada, testis kanseri teşhisi konan 21 yaşındaki futbolcunun Baracaldo kentindeki Cruces Hastanesi'nde ameliyat edildiği ve vücudundaki tümörlü parçanın başarıyla alındığı belirtildi.



Alvarez'in kontrol amacıyla hastanede tutulduğu ve yapılacak bazı testlerin ardından yakın zamanda taburcu edilmesinin beklendiği aktarıldı.

Athletic Bilbao'nun altyapısından yetişen yetenekli futbolcular arasında gösterilen defans oyuncusu Yeray Alvarez, bu sezonun ilk yarısında toplam 17 maçta forma giymiş ve 2 asiste imza atmıştı.