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KANSER TEDAVİSİ İÇİN İSVİÇRE'YE GİDECEKTİ; HAVALİMANINDA HAYATINI KAYBETTİ

  Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA Kanser tedavisi için İsviçre'ye gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen kadın yolcu hayatını kaybetti

15 Mayıs 2018 12:27

 

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA
Kanser tedavisi için İsviçre\'ye gitmek için Atatürk Havalimanı\'na gelen kadın yolcu hayatını kaybetti.
Kanser hastası olduğu öğrenilen Döndü Biffiger (65) Adana Şakirpaşa Havalimanı\'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı\'na geldi.
Zürih\'e gitmek için pasaport işlemlerini yaptıran Biffiger, oğlu ile beraber dış hatlar gidiş katında uçağı beklemeye başladı. Uçağa yolcu alımı sırasında Biffiger fenalaştı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Biffiger hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Biffeger\'in cenazesi özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. 

Görüntü Dökümü:
-Uçak görüntüsü
-Sağlık ekibinden görüntü
-Polislerden görüntü
-Hayatını kaybeden Döndü Biffiger\'den 
-Oğlunun cenazenin başında beklemesi
-Cenazenin taşınması
-Ambulansa konulması
-Döndü Biffiger pasaport görüntüsü
-Genel ve detay görüntü
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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