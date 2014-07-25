Hastanede tedavi gören Murat Göğebakan'ın kanser tedavisi gördüğü iddialarına kardeşin ve oğlundan yanıt geldi.

Murat Göğebakan'ın kardeşi Ferhat Göğebakan ve oğlu Bülent Göğebakan A Haber'e konuştu: Kanser tedavisi görmüyor durumu da gayet iyi..

İşte Ferhat Göğebakan'la Bülent Göğebakan'ın açıklamaları:

Murat Göğebakan'ın kardeşi Ferhat Göğebakan, 'Şu anda durumu gayet iyi, iyiye doğru gidiyor. Sabah yanına gittim. Çok güzel tepkiler veriyordu' dedi.

Ferhat Göğebakan şöyle konuştu:

Durumu gayet iyi. Dostlarımızın, milletimizin, halkımızın, sevenlerinin sanatçı dostlarının duaları hakikatten kabul olmaya başlıyor. Allah hepsinden razı olsun. Almış olduğu ilaçlar ağır ilaçlar. Acı çekmemesi için uyutmak zorunda kalıyorlar. Biz de bunu onaylıyoruz zaten. Kimse kimsenin acı çekmesini istemez. Bizim kullandığımız ağrı kesiciler gibi ilaçlar değil çünkü bunlar. Ama bilinci açık, bize tepki veriyor. Her iki saatte bir yanına gidiyoruz, uyanıyor. Biz buradayız, yanındayız diyoruz o da tepki veriyor. Hiçbir sıkıntı yok. Dün haberlerde, bazı internet sitelerinin haberlerinde 'yaşam destek kaynağına bağlandı' şeklinde çıkmış. Böyle şeylere inanmayın, böyle bir şey yok. Asıl haberi biz size buradan veriyoruz. Durumu gayet iyi. İnşallah Allah'ım onu bize bağışlayacak. Şu anda kanser tedavisi, kemoterapi almıyor

Oğlu Bülent Göğebakan ise, 'Bir insanı sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz de... Benim babamın şarkılarını sevmeyebilirsiniz, sesini beğenmeyebilirsiniz. Fakat bir insanın sağlıksız olmasını hiçbir zaman istemezsiniz' diyerek şöyle devam etti:

Biz düşmanımızı bile düşünen bir milletiz. Allah düşmanımıza bile vermesin diyen bir milletiz. Ben sadece herkesin dua etmesini istiyorum. Çünkü dünyanın her yerinden, adını ilk defa duyduğum ülkelerden arayıp bize dua ediyorlar. O dua ile inşallah o tepkimelerden dolayı bugün duaların kabul olduğunu düşünüyoruz. İnşallah dualarını kesmezlerse daha da iyi olacağını düşünüyorum.