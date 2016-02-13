Kanser tedavisi gören Naşide Göktürk hastaneye kaldırıldı

Akciğer ve pankreas kanserine yakalanan 50 yaşındaki şarkıcı Naşide Göktürk, stüdyodaki albüm çalışmaları sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet’ten Behlül Aydın’ın haberine göre; ‘Sakın Ha’ şarkısıyla 90’lı yıllara damgasını vuran Göktürk, Niran Ünsal’ın şirketi NÜ Müzik’ten çıkaracağı albümün çalışmaları sırasında stüdyoda fenalaştı. O sırada Göktürk'ün yanında olan Niran Ünsal hemen ambulans çağırarak ünlü şarkıcıyı Florence Nightingale Hastanesi’ne götürdü. Naşide Göktürk’ü bir an olsun yalnız bırakmayan Ünsal, ambulansın ön koltuğunda hastaneye geldi.

Hastalığının dördüncü ve son evresinde olan Göktürk’e acil müdahale yapıldığı öğrenildi. Hastaneye ilk olarak şarkıcının yakın arkadaşı Gülten Kaya gitti. Göktürk’ün hayranlarına hatıra kalsın diye çıkarmak istediği albümünde Sezen Aksu da ‘Aramıza Yollar’ şarkısını vermişti.