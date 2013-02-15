Kanser tedavisi gören Chavez'in 2 ay sonra ilk görüntüsü

Küba'da kanser tedavisi gören Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in fotoğrafları iki ay sonra ilk kez basında yer aldı.

Chavez'in damadı Bilim Bakanı Jorge Arreaza tarafından televizyonda gösterilen fotoğraflarda, Chavez, Küba'da iki kızıyla yan yana gülümserken, bazılarında da Küba Komünist Partisi'nin gazetesi Granma'nın dünkü baskısına bakarken görülüyor.

Enformasyon Bakanı Ernesto Villegas bugün soluk borusuna yerleştirilen tüple nefes aldığını, bunun Devlet Başkanı'nın konuşmasını zorlaştırdığını söylemişti.

Venezuela'da muhalefet lideri Henrique Capriles de Küba'da bir süredir kanser tedavisi gören Devlet Başkanı Hugo Chavez'in halkın karşısına çıkması çağrısını yinelemişti.

AP'de yer alana habere göre, düzenlediği basın toplantısında Chavez'in halkın karşısına çıkmama nedenini merak ettiğini söyleyen Capriles, ''Yasal belgelere imza atabilen Chavez neden 2 aydan fazla süredir sessiz'' diye sormuştu.

Capriles, Chavez'in halkın karşısına çıkmaması durumunda, hükümetin devlet başkanının konuşabildiğine ve belgelere imza atabildiğine dair yalan söylediğinden kuşku duyacağını kaydetmişti.