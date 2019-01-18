Kanser raporunu açıkladığı için 12 yıl hapsi istenen Bülent Şık'a bir soruşturma daha

Kocaeli, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ile Antalya’da yapılan ve Sağlık Bakanlığı’nca sonuçları kamuoyuna ve kamu kurumlarına bildirilmeyen, “kanser” araştırmasını halka duyurduğu için 12 yıl hapsi istenen Gıda Mühendisi, akademisyen Bülent Şık’a bir soruşturma daha açıldı. Şık hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "terör örgütünün propagandasını yaptığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında, Şık’ın ıspanaktaki demir oranından hareketle gıdalardaki nitrat oranlarını konu aldığı, Temel Reis görselinin kullanıldığı yazısı da yer aldı. Şık, ıspanağın çok tüketilmesine neden olan bilimsel hatayı aktardığı yazısında sözü nitratlara getiriyor ve zararlarını aktarıyor. Emniyetin sosyal medyayı tarayan programının “reis” ve “savaş” sözcüklerinden hareketle güncel konularla ilgisi olmayan yazıyı radarına aldığı tahmin ediliyor. TTB’nin yanında olduğunu, yazısını paylaştığı mesajının başına koyan Şık’ın bu nedenle de radara takılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Akdeniz Üniversitesi’nden barış bildirisine imza attığı için ihraç edilen Bülent Şık, Sağlık Bakanlığı ile ortak yürütülen, beş kenti kapsayan kanser araştırmasından da uzaklaştırılmıştı. Bakanlığın araştırmanın sonuçlarını kamu kurumlarına ve kamuoyuna açıklamadığını fark eden Bülent Şık, çalışmaları kendi başına yürütmüş ve bu kentlerdeki suda ve toprakta kanserojen maddelerin bulunduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Şık hakkında bu nedenle 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığını T24 kamuoyuna duyurmuştu.

Destek mesajı suç oldu

Şık hakkında facebook paylaşımları nedeniyle bir soruşturma daha yürütüldüğü, Antalya ve İstanbul başsavcılıklarının ve emniyetin eşzamanlı olarak dosyayla ilgilendiği, tam 54 sayfalık araştırma raporu hazırlanarak emniyetin ilgili birimlerinde değerlendirildiği ortaya çıktı.

Soruşturma, Şık’ın paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla açıldı. Şık, Türk Tabipleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklaması nedeniyle gözaltına alınmalarının ardından destek amaçlı olarak bu sloganı paylaştı. Bu paylaşımlar emniyetin ilgili terör şubesine sorulduğunda, “araştırma kapsamımızda” yanıtı verildi. TSK’nın Afrin operasyonuna karşı atıldığı değerlendirilen mesajlar, propaganda suçu kapsamında sayıldı.

Şık’ın sayfasında yer verdiği gazeteci Fehim Taştekin’in ÖSO ile ilgili yazısı, savaş karşıtlığının neden suç sayılamayacağına ilişkin paylaştığı bildiri ve görüşler de araştırma dosyasına konuldu.

Temel Reis hassasiyeti

Şık, bazı paylaşımlarında, hekimlerin ve bilim insanlarının evrensel olarak savaşı halk sağlığı sorunu saymalarının nedeninin, savaş kalıntılarının kalıcı etkisi olduğuna yönelik tezlere yer verdi.

Dosyada, Şık’ın kaleme aldığı bir yazıya da sosyal medya paylaşımı ile birlikte yer verildi.

Şık, TTB’ye destek amacıyla yine “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlığıyla paylaştığı yazısının iki cümlesinde dünyada sularda en çok nitratın çatışmaların çok yoğun yaşandığı Gazze’de görüldüğüne işaret etti.

Ancak “Robin Williams, Ekşili Ispanak Başı Yemeği ve Nitratlar” başlıklı yazının ne TTB, ne TSK’nın süren operasyonları ne de çatışmalarla ilgisi bulunmuyor.

Şık’ın ıspanağın çok tüketilmesine neden olan bilimsel hatayı aktarırdığı ve nitratlara sözü getirdiği yazısının görselinde Temel Reis kullanıldı. Emniyetin sosyal medyayı tarayan programının “reis” ve “savaş” sözcüklerinden hareketle yazıyı radarına aldığı tahmin ediliyor. Zira yazının güncel konularla ilgisi bulunmuyor.

Şifre değiştirme yöntemi

Bülent Şık’ın bilgilerine erişmek için emniyetin ilginç bir yöntem uyguladığı da dosyayla açığa çıktı. Emniyet, Şık’ın hesap şifresini değiştirmeye çalıştı. Yeni şifrenin hangi e-mail adresine gönderildiğini bu yöntemle saptadı ve elektronik posta adreslerine dosyada yer verdi.

Şık’ın nerede soruşturulacağı da tartışma konusu oldu. Antalya ve İstanbul’da eşzamanlı soruşturmalar açılması üzerine konu mahkemeye taşındı. Mahkeme, Şık’ın paylaşımlarının İstanbul’da olduğu dönemde yapıldığı gerekçesiyle “suç yeri” olarak İstanbul’u belirledi. Soruşturma İstanbul Başsavcılığı’nda sürüyor.



