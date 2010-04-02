'Kanser olunca görevi bıraktım'

T24 - 24 Mart'ta partisinin Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan AKP Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen, kanser olduğu için görevi bıraktığını açıkladı. Kürşad Tüzmen'i Erdoğan'ın görevden aldığı iddia edilmişti.



Kabinenin en sportif ve renkli bakanlarından Tüzmen, kayaktan dalmaya kadar her türlü sporu yapmasıyla biliniyor.



Kürşad Tüzmen önceki akşam TV8'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Bunu Konuşalım'a katıldı.





Hatalığım melanom



51 yaşındaki Kürşad Tüzmen durumunu şu cümlelerle anlattı: “Ciddi sağlık sorunları nedeniyle görevimden ayrılmak zorunda kaldım. Ben kanseri (Melanom) tedavisi görüyorum. Bu hastalığa 5 yıl önce yakalanmıştım. Nüksetti. Bir süre önce yüzümdeki bir ben estetik ameliyatla alındı. Hastalığımın tedavisi sürüyor.





