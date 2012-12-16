Kanser olan öğretim görevlisi istifa etmiş sayıldı, üniversite ilişiğini kesti!

Kemik iliği kanseri olan Yrd. Doç. Dr. Güran Yahyaoğlu (48) istifa etmiş sayılarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile ilişkisi kesildi. Yahyaoğlu’nun avukatı üniversiteye dava açarak "Yönetimin hastalıktan haberleri vardı" dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’nün, “mazeretsiz olarak mesaiye gelmediği” iddiasıyla “müstafi” (istifa etmiş) saydığı Yenice Meslek Yüksekokulu’nda görevli Yrd. Doç. Dr. Güran Yahyaoğlu’nun kemik iliği kanseri olduğu ortaya çıktı.

Türker Karapınar'ın Milliyet'teki haberine göre; maaşının kesilmesiyle üniversiteyle ilişkisinin kesildiğini öğrenen Yahyaoğlu, avukatı aracılığıyla karara itiraz etti.

Üniversitenin Yahyaoğlu’nun kanser olduğundan çok net haberi olduğu savunulan dilekçede, buna karşın raporlarının gerçekliğinin bile sorgulattırıldığı belirtildi. Bilinci kapalı olan Yahyaoğlu’nun ailesi, kendisinin kanser olduğuna üniversiteyi inandırabilmek için dilekçesinin ekine hastane odasındaki fotoğraflarını eklemek zorunda kaldı.

Yahyaoğlu, soruşturma sırasında kendisine mobbing uygulandığı, asıl amacın kendisini okuldan uzaklaştırmak olduğu gerekçesiyle hem 40 bin liralık manevi tazminat davası açtı hem de suç duyurusunda bulundu.

Üniversitenin müstafi saydığı Yahyaoğlu’nun, “multipl miyelom=kemik iliği kanseri kesin tanısı” ile yatarak tedavi gördüğü belirtilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Oldukça sıkıntılı günler geçiren Yahyaoğlu, kemik iliği kanseri gibi son derece ağır bir hastalığa karşı mücadele vermeye çabalamaktadır. Davalı üniversite yönetimi Yahyaoğlu’nun hasta olduğunu çok net bir şekilde bilmektedir. Yahyaoğlu’nun tek suçu, kanser gibi bir hastalığın çaresizliğini yaşamasıdır. İşlem en başta evrensel insan haklarına aykırılık teşkil etmektedir."