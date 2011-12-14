Kanser ilaçları artık rafta yok



T24 - İlaçta kriz büyüyor. İlaç firmaları fiyat ucuzlatmaya yanaşmadığı için eczaneler raflarında artık kanser, insülin vb. ilaçlara yer vermiyor.







Radikal gazetesinden Mine Tuduk'un haberinİlaçtaki devlet-üretici firma-eczacı arasındaki iskonto kavgası, daha da tırmanarak şimdi de kanser hastalarını vurdu. Hastalar yaşamsal önem taşıyan, kanser ilacını artık eczanelerde bulamıyor. Eczaneler şimdiye dek stoklarından karşıladıkları kanser ilaçlarını, üretici firmalar depolara mal sevkiyatı yapmadığı için artık temin edemiyor. Kanser ilacını vatandaşa satan eczacılar, yüzde dokuzluk iskonta farkı yüzünden kutu başına 150 ile 300 lira arasında değişen bir rakkamı cepten ödeyerek hastaya ilacı satabiliyor. Şartlar böyle olunca vatandaş, yüzde dokuzluk farkı cebinden ödemeyi teklif ederek, kutu başına 150 ile 300 lira arasındaki rakkamı cebinden ödeyerek ilacını alabiliyor.



Hasta yakınları ellerinde reçete, eczane eczane dolaşıp, yaşama savaşı veren hastaları için ilaç bulmaya çalışıyor. Adını vermek istemeyen bir kanser hastası yakını Kerem C. “Sabahtan beri lenfoma kanseri eşimin ilacını bulmak için elimde reçete dolaşıyorum. 6 eczanede aradığım ilaç yok. Bir eczanede ilacı buldum. Aradaki 180 liralık farkı vererek satın aldım. Ama bunu daha ne kadar yapabilirim ki?” dedi.



Öte yandan, İÜ Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümünde, 6 yıldır kanser tedavisi gören Türkan Şentürk de ilaç bulamayan hastalardan. Kanser dışında diyabet ve tansiyon gibi hastalıkları da olan Şentürk’ün yakınları ilaçlarının peşinden koşuyor. Şentürk, “Yetkililer halimizi görsün, iki haftadır reçetemizde yazan kemoterapi ilaçlarını eczanelerde bulamıyoruz. Ancak bazı eczanelerde paran varsa, aradaki farkı ödeyerek ilaç bulabilmek mümkün. Kendi canımla uğraşırken, ilaç peşinde koşmak zorunda kaldık” dedi.





Müjdeli karar bekleniyor



Devletin firmalardan yüzde 41’e varan oranlarda iskonto istemesiyle başlayan krizde firmalar ucuzlatmak istemedikleri ilaçları piyasaya vermiyor. Bu yüzden eczane raflarında aralarında kanser, kemoterapi, insülin, diyabet ve organ nakli sonrasında kullanılan birçok ilaç artık yer almıyor. Şimdiye dek eczacılar, bu ilaçları vatandaşa stoklarından vererek zararına da olsa sattı. Ancak artık stoklar tükendi. Hem eczacılar, hem de vatandaş müjdeli bir kararın acele çıkmasını bekliyor.





İlaçta 1.2 milyar liralık pazarlık

İlaç krizinde dün devlet ve firmalar bir araya gelirken SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Karaşen sorunun 1.2 milyar lira bütçe aşımından kaynaklandığını söyledi. Kamu kurum iskontosu konusuyla ilgili olarak 2009 yılında sektörle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma yapıldığını belirten Karaşen, sektörle protokol imzaladıklarını ifade ederek, şöyle devam etti: “Sorun, iki yılda 1.2 milyar lira bütçe aşımı.

Yani, global bütçe ilaç tüketiminde aşılmış durumda. Aslında bunu peşin almak durumundayız. Ama miktar çok yüksek olduğu için sektörün sıkıntıya girmemesi için zaman içinde yayarak iskontolarla yapmak istiyoruz. Sektör, kurların yükselmesini öne sürerek, ‘bazı ilaçların karşılanamadığını’ bize iletti.” Karaşen, şu anda bu sıkıntının yaşandığı 400 kalem ilacın bulunduğunun kendilerine iletildiğini belirtti.





Kanser hastasını geri çeviriyoruz

Şehnaz Efeoğlu Camcıoğlu - Eczacı: Iskonto yükünün eczacının üzerinden kalkması gerek. Bu ilaç sanayicileri ve devlet arasındaki bir olay. Eczacı ve vatandaş ise bu durumun tek mağduru. Stoklar bitti, özellikle kanser hastaları çok zor durumda. Şimdi 347 kalem ilacın kurum listesinden çıkarılacağı konuşuluyor.









