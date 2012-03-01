Kanser ilacının sahtesini yaptık dünya panikte



T24- Türkiye’de merdivenaltı olarak sahtesi üretilen kanser ilacı Avastin’in İstanbul’dan Mısırlı ve Suriyeli aracılarla İsviçre, Danimarka, İngiltere ve ABD’ye satıldığı ve binlerce kanser hastasının içinde tuz ve nişasta olan bu ilaçları yok yere kullandığı ortaya çıktı.

Vatan gazetesindeki habere göre, her şey ABD’nin en büyük sağlık otoritesi olan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) tarafından şubat ayının ortasında yapılan açıklama ile başladı. FDA, California, Illinois ve Teksas eyaletlerindeki bazı klinikler tarafından hastalara verilen kanser ilacı Avastin’in sahte olduğunu tespit ettiklerini açıkladı ve bu ilacı kullanan milyonlarca Amerikalı’ya dikkat etmeleri uyarısını yaptı. Ayrıca ilacın üreticisi olan dünyaca ünlü Roche firmasına da “Dikkatli ol” denildi.

Aynı günlerde Türkiye’de Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir başka açıklama ise tüm gözlerin Türkiye’ye çevrilmesine sebep oldu. Emniyet Müdürlüğü, “İstanbul’da yapılan baskınlarda onlarca kutu sahte Avastin ilacı bulunduğunu ve konuyla ilgili olarak Roche Türkiye’ye bilgi verildiğini” duyurdu. İlaçların üzerinde Avastin’in Türkiye’deki satış ismi olan Altuzan markası yer alıyordu. Bu detay çok önemliydi. Çünkü ABD’deki uyarıya konu olan sahte ilaçlar da Avastin’in Türkiye’deki satış ismi olan Altuzan adını taşıyordu. Konuyla ilgili hemen soruşturma başlatıldı.

Türklerin kimliği belirsiz

Reuters haber ajansı dün sahte ilaç paniğiyle ilgili olarak yayımladığı geniş haberde Ortadoğu, Avrupa ve ABD’de satılan sahte kanser ilacının, Mısırlı bir aracı tarafından Türkiye’de satın alındığının ortaya çıktığını belirtti. SAWA isimli Mısır firması için çalışan Milad Kemal Ayad isimli aracı işadamı, Reuters’a, 167 kutu ilacı Türkiye’deki Suriyeli bir işadamından aldığını söyledi. Ayad, bunları alırken ilaçların sahte olduğunu bilmediğini de öne sürdü. Soruşturmada ilacın İstanbul’dan çıkış yapmasının ardından Suriyeli ve Mısırlı aracılar ile İsviçre, Danimarka, İngiltere ve ABD’ye ulaştığı tespit edildi.

ABD’deki dağıtımı yapan şirketin ise Montana Healthcare Solutions isimli Barbados adalarına kayıtlı bir paravan şirket olduğu anlaşıldı. Mısırlı aracı Türkiye’de ilacın asıl dağıtımını yapan şirketi ya da kişileri ise tanımadığını iddia etti. Roche daha önce de yüksek fiyatlı bu kanser ilacının sahteleri konusunda kendilerine bilgi ulaştığını, Suriye ve Çin’de benzer sahte Avastin ilaçlarının ele geçirildiğini vurguladı.

Sahtesini internette bulduk

İlacın içerdeği “Bevacizumab” etken maddesi, kanser tedavisinde kullanılan bir monoklonal antikor. Roche ve Genentech firmaları tarafından geliştirilen Altuzan kanser ilacının 100 miligramlık olanı 714.07 TL, 400 miligramı 2 bin 839 TL’den eczanelerde satılıyor. SGK, raporlu hastaların ilacını karşılıyor. VATAN’ın internette yaptığı aramada Türkiye’de Altuzan ismiyle satılan ilacın, bazı internet sitelerinde normal satış fiyatının yarısından da düşük fiyata satıldığı görüldü. İngiltere ve ABD merkezli olduğu görülen bu sitelerde normalde sadece Türkiye’de bu isimle satılması gereken Avastin ilacı Altuzan markası altında 690 dolardan (1170 TL) satılıyor. Ancak sitelerin görüntüsünden bile satılan ilacın sahte olduğunu anlamak mümkün.

‘İçinde etken madde yok’

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Atila Karaalp, “İçinde etken madde olmadığı için ilacı kullanan hastaya zarar vermez, ama faydası da olmaz” dedi. Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akıcı ise, “Türkiye’de artık Karekod ilaç takip sistemi ile sahtekârlıklar bir nevi önleniyor, ancak böylesi pahalı ilaçlar bir şekilde maalesef yine piyasaya sürülüyor” dedi.

‘Bu bir cinayettir’

Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cankat Tolunay: “Türkiye’de bir çok ilacın sahtesi mecvut. Üretici firma Roch’un bu ilacın sahtesinden nasıl ayırt edilebileceği ile ilgili bilgi vermesi gerekiyor. Çünkü ilaçların üzerindeki barkodların bile sahtesi yapılıyor. Bu bir cinayettir. Bir hastayı ha tabancayla vurmuşsunuz,ha ilaçla öldürmüşsünüz.”



Roche: 6 milyar dolarlık satış



Roche sözcüsü Charlotte Arnold, yılda 6 milyar dolarlık satış yapan ilacın sahtelerini içeren şişelerin ülkenin dört bir yanındaki sağlık merkezlerine dağıtıldığını belirterek, “Ancak elimizde kaç tane dağıtıldığına dair bir kesin veri yok” dedi. Sahte ilaçlar üzerinde ilacın ortak üreticisi olan “Genentech”in damgasının olmadığını söyleyen Arnold, FDA ile ortaklaşa çalışarak piyasada kaç adet sahte şişe olduğunu belirleyeceklerini de sözlerine ekledi.



Roche Türkiye: Araştırıyoruz



Altuzan isimli kanser ilacının Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu ve SGK tarafından ödendiğini söyleyen Roche Türkiye yetkilileri ise, piyasada ilaç sıkıntısı olmadığını, pahalı olduğu için kötü niyetli kişilerin vatandaşı dolandırma amacıyla piyasaya sahtesinin sürmüş olabileceklerini, konuyla ilgili araştırma yapıldığını açıkladı.