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Kanser ilacı çalan "balyozlu" hırsızlık çetesi yakalandı

Ali  AKSOYER/İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL'da, 19 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirtilen 1’i çocuk 9 şüpheli yakalandı

22 Şubat 2018 20:11

Ali  AKSOYER/İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL\'da, 19 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirtilen 1’i çocuk 9 şüpheli yakalandı. Eczane ve cep telefonu mağazalarına gece saatlerinde balyoz ve taşlarla kapılarını kırarak girdikleri ileri sürülen şüpheliler, son işlerinde polisten kaçmak isterken çatışma sonucu yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelilerin, eczanelerden kanser ilaçlarını çaldıkları tespit edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI
İstanbul\'un Bahçelievler, Zeytinburnu, Güngören, Kağıthane, Kartal Kadıköy gibi birçok ilçesinde eczane ve cep telefonu mağazalarına girerek hırsızlık yapan 9 kişilik çeteyi yakalamak için 2 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine 13 Şubat günü Bahçelievler’de eczaneye giren şüphelileri tespit etti. Kaçmaya çalışan şüpheliler, silahla polise mukavemet gösterince uyarı ateşi açıldı. Kaçmaya çalışan 4 şüpheli olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise, Güngören ilçesinde polis ekiplerinin yatığı uygulamaya takıldı yapılan sorgulama sonucu yakalandı.

KANSER İLACI ÇALMIŞLAR
Güvenlik kamera görüntülerinin incelemesinde yakalanan şüphelilerin,  gece saatlerinde mağazalara gelip, kapılarını taşlarla ve balyozla kırdıkları, daha sonra içerdeki eşyaları adeta talan ettikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, Güngören’de girdikleri bir eczaneden de 30 bin lira değerinde kanser ilaçlarını çaldıkları tespit edildi.
 
500 BİN LİRALIK HIRSIZLIK
Toplamda 500 bin liralık hırsızlık olayına karıştıklarının tespit edildiği belirtilen 1’i çocuk 9 şüpheli, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suçtan polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. 

(FOTOĞRAF)

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