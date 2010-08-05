-KANSER HASTASI ÖĞRETMEN ADAYININ VİZE SORUNU ÇÖZÜLDÜ ANKARA (A.A) - 05.08.2010 - Kemik kanseri olan ve tedavi amacıyla ABD'ye gitmesi gereken öğretmen adayı Şafak Bay'ın vize sorunu, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bizzat devreye girmesiyle çözüldü. Kemik kanseri hastalığının tedavisi amacıyla ABD'de bazı kliniklerle temasa geçen Şafak Bay'ın bu ülkeye gitmek amacıyla 2 Temmuzda ABD Büyükelçiliğinde yaptığı vize görüşmesinin cevabını alamaması üzerine Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun doğrudan devreye girerek vize sorununu çözdüğü bildirildi. Dün bazı basın organlarına yansıyan Şafak Bay'ın vize sorununun halen çözülmediğine ilişkin haberler üzerine Davutoğlu'nun, dün doğrudan hem öğretmen Şafak Bay'ı hem de Bakanlıktaki ilgili daireyi aradığı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgi aldığı öğrenildi. Kanser hastası öğretmen adayından halen vize sıkıntısının aşılamadığı yönünde bilgi alan Davutoğlu'nun, devreye girerek sorunu aştığı ve bu sabah öğretmen Bay'ı tekrar arayarak vize sorununun çözüldüğü müjdesini verdiği kaydedildi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Bay ile yaptığı telefon görüşmesinde, vize sorununun çözüldüğünü aktarmasının ardından, hem geçmiş olsun dileklerini ilettiği hem de doktor eşi Sare Davutoğlu'nun telefon numaralarını verdiği belirtildi. Bakan Davutoğlu'nun daha sonra Şafak Bay'ın tedavisinin ABD'nin Houston kentinde yapılacak olması dolayısıyla Türkiye'nin Houston Konsolosluğunu arayarak hastayla yakından ilgilenmeleri talimatı verdiği öğrenildi. Öğretmen adayı Şafak Bay ile ilgili olarak daha önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül devreye girmiş ve tedavi için gereken tüm imkanların seferber edilmesi talimatını vermişti.