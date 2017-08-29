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Kanser hastası intihar etti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -  DÜZCE'nin Gölyakaya İlçesi'nde kanser tedavisi gören 41 yaşındaki Recep Horoz, evinin önünden geçen beton mikserinin altına atlayarak yaşamına son verdi

29 Ağustos 2017 21:42

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -  DÜZCE\'nin Gölyakaya İlçesi\'nde kanser tedavisi gören 41 yaşındaki Recep Horoz, evinin önünden geçen beton mikserinin altına atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, bugün akşam saatlerinde, Gölyaka İlçesi\'ne bağlı Açma Köyü\'nde bulunan Gökçedere Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir süredir kanser hastası olan ve tedavi gören Recep Horoz, evinin önünden geçen beton mikserinin önüne atladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Recep Horoz’un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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