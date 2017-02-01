T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kanser hastası Hasan Güzel’in serbest bırakılması için nöbet tutan iki Emekli Meclisi üyesine gözaltı

20 Aralık'ta tutuklanan Hasan Güzel Silivri Cezaevi'nde

01 Şubat 2017 18:05

Tunceli'deki operasyonda öldürülen bir DHKP-C'linin İstanbul Esenyurt'ta yapılan taziyesi sırasında 'terör propagandası' iddiasıyla gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan kanser hastası Hasan Güzel'in serbest bırakılması talebiyle Beşiktaş Köyiçi'nde nöbet tutan iki Emekli Meclisi üyesi gözaltına alındı. Yüzde 80 engelli olan Hasan Kaşkır (67) ve Kadir Horlu (67) dün de gözaltına alınmış, akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı.

Polis 15 Aralık 2016’da İstanbul Esenyurt’taki Kuruçeşme Mahallesi'nde bulunan Kıraç Cemevi'ne giderek, yedi yemeği adlı taziye sırasında aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Merkez Yöneticisi, Halkın Hukuk Bürosu avukatı Barkın Timtik’in de bulunduğu 26 kişiyi gözaltına almıştı. Kanser hastası olan ve yüzde 80 oranında engelli olan 64 yaşındaki Hasan Güzel de cemevinden gözaltına alınanlar arasındaydı.

 

20 Aralık'ta tutuklandı

 

5 gün gözaltında tutulan Hasan Güzel, 20 Aralık 2016’da sabaha karşı çıkarıldığı İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde sağlık raporlarını ve engelli olduğuna dair raporunu heyete sundu.

26 kişinin tamamı taziyeye katılarak 'terör propagandası' suçu işledikleri ve 'yasadışı örgüt üyeliği' iddiasıyla, Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/3. maddesi uyarınca tutuklandı.

 

Nöbet tutanlar gözaltına alındı

 

2. evre kanser hastası olan Hasan Güzel'in serbest bırakılması için 30 Ocak'tan beri Beşiktaş Köyiçi'ndeki kartal heykeli önünde  nöbet tutan Hasan Kaşkır ve Kadir Horlu ilk olarak dün gözaltına alındı. Akşam saatlerinde serbest bırakılan iki isim, bugün yeniden gözaltına alındı. Gözaltındaki isimlerin polis sorgusu sürüyor.

ETİKETLER

dhkpcoperasyongözaltıtutuklamahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24