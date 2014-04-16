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Kanser hastası Deniz Gülmez Almanya'ya umuda uçtu

Ailesinin tedavi için gerekli parayı bulamaması nedeniyle kanser tedavisinde zor günler geçiren 6 yaşındaki Deniz Gülmez'e modacı Emel Acar el uzattı

16 Nisan 2014 14:25

Katıldığı televizyon programının ardından yardım eli uzatılan kanser hastası Deniz Gülmez, dün ailesiyle birlikte tedavisinin yapılacağı Almanya’ya gitti. Tedavi sürecinin yaklaşık iki yıl süreceğini söyleyen Deniz’in babası Bülent Gülmez, tek arzularının çocuklarının tedavisinin bitip sağlığına kavuştuktan sonra Türkiye’ye dönmek olduğunu dile getirdi.

Henüz 6 yaşında olan Deniz Gülmez, yaklaşık bir buçuk yıldır nöroblastom (sinir hücresindeki tümör) kanseri ile mücadele ediyordu. Ailesinin tedavi için gerekli parayı bulamaması nedeniyle zor günler geçiren Gülmez’in hikâyesi, Gülben Ergen’in ‘Gülben’ adlı televizyon programına katılmasıyla ekranlara taşınmıştı. Programa konuk olan eski manken ve modacı Emel Acar’ın eşi Erdal Acar’ın programı araması ve Deniz’in tedavisi için gerekli 500 bin Euro’yu karşılayacaklarını söylemesi, minik Gülmez ve ailesinin yüzünü güldürdü. Yaşanan bu gelişmenin ardından Deniz Gülmez, dün ailesiyle birlikte tedavisinin yapılacağı Almanya’ya uçtu. Uçuş öncesi minik Deniz, Atatürk Havalimanı’nda bulunan Kimse Yok mu Derneği’nin yardım kutusuna para attı. Deniz’i uğurlamak için Atatürk Havalimanı’na gelen Emel Acar, iyiliklerin Allah ile kul arasında kalması gerektiğini, fakat bu durumun tamamen spontane geliştiğini söyledi. Eşinin kendisini programda seyrettiğini ve yardım kararı aldıklarını aktaran Acar, “Ben oraya Deniz için gittim. Öyle bir vesileydi. Hiçbir şey tesadüf değildir.” ifadelerini kullandı. Deniz’in artık Türkiye’nin oğlu olduğunu, Türk halkından onun için dua istediğini aktaran Acar, “İnşallah tedavisi bittikten sonra da ona koşa koşa geleceğiz.” dedi. Deniz’in babası Bülent Gülmez ise tedavi sürecinin yaklaşık 2 yıl süreceğini, bu sürede Almanya’da kalacaklarını belirtti. Gülmez, tedavisi bitip sağlığına kavuşana kadar dönmeyeceklerini kaydetti.

Atatürk Havalimanı’nda Emel Acar’ın kucağında dondurmasını keyifle yiyen Deniz Gülmez, bir ara dondurmanın külahını Acar’a uzattı ve yemesini istedi. Acar, bu ikramı reddetmedi. Pasaport kontrolüne babası Bülent Gülmez ve annesi Gülcan Gülmez’le giden Deniz Gülmez, uzun süre Emel Acar’a el salladı. Deniz Gülmez’i çok sayıda akrabası Atatürk Havalimanı’ndan yolcu etti.

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