Kanser hastası çift için imece usulü düğün

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, kanser tedavisi için gittikleri hastanede tanışıp, evlenen Ramazan ve Gülsüm Tuna çifti için yakınları ve komşuları, imece usulü düğün yaptı.

İstanbul\'da taksicilik yaparak geçimini sağlayan ve 2012 yılında ilik kanseri teşhisi konulan 49 yaşındaki Ramazan Tuna, tedavi için gittiği Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'nde, aynı hastalıktan tedavi gören 38 yaşındaki Gülsüm Kurtoğlu ile tanıştı. Birbirlerine aşık olan çift, İstanbul\'da kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi. İstanbul\'dan taşınmaya karar veren çift, Ramazan Tuna\'nın memleketi Denizli\'ye yerleşti. Pamukkale Üniversitesi\'nde kanser tedavilerine devam edecek olan çift için Ramazan Tuna\'nın kuzenleri Mustafa ve Tolga Tuna\'nın öncülüğünde sazlı sözlü düğün yapıldı. Tuna\'nın yakınları tarafından kanser tedavisi gören çift için gelinlik ve damatlık ayarlandı. Ramazan Tuna\'nın komşuları da biraraya gelerek, davetiyeler bastırdı, masa sandalye kiralandı ve orkestra tutuldu.

\'DÜĞÜN BİZE MORAL OLDU\'

Tedavi süreçlerinde komşuları ve yakınlarının desteğiyle yapılan düğünün kendileri için moral olduğunu belirten Ramazan Tuna, \"Yaşadığımız olumsuzluklara rağmen böylesine mutlu bir gün yaşadığımız için çok mutluyuz. İkimiz de kanser hastasıyız ama bu hastalığı yeneceğimize inanıyoruz. Eşimi çok seviyorum. Engeller bizim önümüze geçmesin istiyoruz. Nikahımızı yaptıktan sonra bu düğün bize moral oldu. Düğünümüz mahalleliler, akrabalarımız ve komşularımızın desteğiyle yapılıyor. Herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

\'KANSER HASTALARI EVE KAPANMASIN\'

Kanser hastalarının eve kapanmaması gerektiğini belirten Gülsüm Tuna ise \"Her şeye rağmen ben çok mutluyum. Hastalığı yenmeye çalışıyoruz. Mutluluk her şeyin önünde gelir. Çok moral oldu. Hastayım diye kimse eve kapanmasın; iyileşiyorsun, her şeyin başı moral. Mahallelilerimizden ve akrabalarımızdan Allah razı olsun\" diye konuştu.

\'BİR DÜĞÜN RESİMLERİ OLSUN İSTEDİK\'

Çift için düğün hazırlıklarına öncülük edenlerden Mustafa Tuna da \"Duvarda bir düğün resimleri olsun istedik. Bütün zorluklara rağmen bir aradalar. Mahalle sakinlerimiz, komşularımız, akrabalar bir araya geldik. Hastanede tedavi görüyorlar. Bizler de böyle bir çalışma yaptık. Herkes kendi arasında bir şeyler yaptı. Orkestra geldi, gelinlik bulduk, herkes taşın altına elini koydu. Bu düğünün sahibi komşular ve akrabalarıdır\" dedi.



