Kanser hastası adam kimseyi dul bırakmamak için yapay bebekle evlendi

Çin’de kanser ile savaşan bir adam ölmeden önce evlilik duygusunu tatmak istediğini fakat arkasında kimseyi bırakmak istemediğini söyleyerek bir seks bebeği ile evlendi.

Çin’in haber servisi CCTV’nin haberine göre 28 yaşındaki adamın diğer insanların duygularını incitmemek için gerçek bir insanla evlenmek yerine yapay bir bebekle evlenmeyi tercih ettiği yer aldı.

Düğün fotoğraflarını çeken kişi ise onun alışılmışın dışında bir yol seçtiğini söyleyerek ismi öğrenilemeyen adamı savundu. Kişisel özgürlük meselesi olduğunu söyleyen fotoğrafçı, ölümcül bir hastalığı olan bir kişinin ilk defa bunu tercih etmediğini ileri sürdü.