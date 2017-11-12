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Kanser hastalarının yüzünü güldürdüler

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda yaklaşık 20 kanser hastası 'Biz Birlikte Güçlüyüz' etkinliğinde balonlarla süslenen otomobillerle şehir turu yaparak moral buldu

12 Kasım 2017 16:06

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda yaklaşık 20 kanser hastası \'Biz Birlikte Güçlüyüz\' etkinliğinde balonlarla süslenen otomobillerle şehir turu yaparak moral buldu.
Sakarya Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) yönetimi Lösemi ve Ulusal Kanser Haftası\'nda yüzleri güldüren etkinlik düzenledi. Kanser hastası çocuk ve yetişkinlere tedavi sürecinde destek olan dernek 20 kanser hastasını \'Biz Birlikte Güçlüyüz\' programında buluşturdu. Dernek yönetimi ve üyeleriyle birlikte yaklaşık 30 kişilik grup Serdivan İlçesi\'ndeki bir kafede bir araya geldi. Kafede kanser hastaları çiçeklerle karşılanarak, rengarenk hale getirilen kafede doyasıya eğlenildi. Şehirde bir vosvos grubu, mor ve yeşil balonlarla süslü araçlarla kanser hastalarını gezintiye çıkardı. Kent genelindeki cadde ve sokakları vosvos konvoyuyla dolaşan kanser hastalarının mutlulukları gözlerinden okundu.
KANSERDER Başkanı Nihal Akar böyle güzel insanlar oldukça kanser hastalarının hep güleceğini belirterek, \"Çok mutlu oldular. Kanser konusunda farkındalık için biz yola çıktık. Güzel insanlar var oldukça çocuklarımız her zaman gülecek, her zaman mutlu olacak. Kanser hastalarının en birinci tedavi sürecinde önemli olan şey moraldir. Biz bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz\" dedi.

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