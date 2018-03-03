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Kanser hastalarına şarkılı türkülü motivasyon

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'daki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Servisi'nde kemoterapi gören hastalar için gönüllü müzisyenler ve sağlık çalışanları, şarkılı türkülü eğlence düzenledi

03 Mart 2018 12:28

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'daki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Servisi\'nde kemoterapi gören hastalar için gönüllü müzisyenler ve sağlık çalışanları, şarkılı türkülü eğlence düzenledi.
Balcalı Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Servisi çalışanları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, hastanede tedavi gören hastalara moral vermek istedi. Bu çerçevede çalışma başlatan sağlıkçılar, gitar ve bağlama çalan gönüllü müzisyenler ile görüştü. Hastane salonunda kemoterapi gören hastalar bir araya getirilerek, şarkılı türkülü eğlence düzenlendi. Moral vermek için böyle bir etkinliğe imza attıklarını belirten kemoterapi hemşiresi Şule Tunuğ, hastaların çok mutlu olduğunu söyledi. Hastalar, sağlık çalışanları ve müzisyenlere teşekkür etti.

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