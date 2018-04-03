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Kanser hastalarına Bedia Akartürk morali

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA Kanser Derneği'nin 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri çerçevesinde, kanser hastalığına farkındalık oluşturmak ve hastalara moral verebilmek amacıyla düzenlediği gecede, Türk Halk Müziği'nin usta ismi Bedia Akartürk, sahn

03 Nisan 2018 14:30

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA Kanser Derneği\'nin 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri çerçevesinde, kanser hastalığına farkındalık oluşturmak ve hastalara moral verebilmek amacıyla düzenlediği gecede, Türk Halk Müziği\'nin usta ismi Bedia Akartürk, sahneye çıktı.
Bursa Onkoloji Hastanesi çalışanları tarafından iki yıl önce kurulan ve kanser hastalığına farkındalık oluşturabilmek için çeşitli etkinlikler düzenleyen Bursa Kanser Derneği, Bursa Onkoloji Hastanesi ile birlikte kanser hastalarına moral gecesi düzenledi. 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri çerçevesinde kanser hastalığına farkındalık oluşturabilmek için düzenlenen gecede bir açıklama yapan Bursa Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aysun Arslan, bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen etkinlikle hem farkındalık oluşturabilmeyi, hem de hastalara moral verebilmeyi amaçladılarını belirterek, \"Kanser hastaları, hastalık sürecinde hep hastane koridorlarında oldukları için onları biraz hastanelerden uzaklaştırıp moral verelim, onlara bu süreçte destek olalım dedik. Gönüllü sanatçılarımız eşliğinde bir konser düzenledik\" dedi.
MEME KANSERİ JAPON KADIN BAĞLAMA ÇALDI
Etkinlikte, yaklaşık 1 yıldır meme kanseriyle mücadele eden Türk vatandaşı ile evlenerek Asalet ismini alan Japon Asako Madarati bağlama çalarak türkü söyledi. Söylediği türkülere salonda bulunanlar hep bir ağızdan eşlik ederken, Asako, türkünün bitiminde büyük alkış aldı. Daha sonra sahneye Türk Halk Müziği\'nin usta isimlerinden Bedia Akartürk çıktı. Birbirinden güzel türküleri seslendiren Akartürk\'e salondaki konuklar cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti.

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