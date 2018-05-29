Kanser araştırması sonuçlarını açıkladığı için soruşturma açılan akademisyene destek

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi\'nde öğretim üyesiyken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık\'a, \'Türkiye\'yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz. İşte zehir listesi\' yazı dizisi nedeniyle soruşturma açılmasına, bazı sivil toplum örgütleri tepki gösterdi.

Bülent Şık, Sağlık Bakanlığı\'nın Türkiye\'de kanser vakalarının en fazla görüldüğü bölgeler olan Kocaeli (Dilovası) ile Ergene Nehri Havzası\'nda yer alan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde çevresel ortamlarda bulunan kanserojen kimyasalları tespit amacıyla 2011-2016 yılları arasında yürütülen çalışmanın sonuçlarını Cumhuriyet Gazetesi\'nde açıkladı.

\'Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde Çevresel Faktörlerin ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi\' adlı çalışma, 15 Nisan 2018 günü başlayıp dört gün süren \'Türkiye\'yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz! İşte zehir listesi\' başlıklı yazı dizisiyle okuyucuyla buluştu. Yazı dizisi nedeniyle Şık hakkında soruşturma açıldı.

ŞIK\'A ANTALYA\'DAN DESTEK

Antalya Tabip Odası, TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Akdeniz Bölge Temsilciliği, Şık\'a destek açıklamasında bulundu. Sivil toplum örgütleri adına açıklamayı yapan Prof. Dr. Nursel Şahin, bilim insanı olan Bülent Şık\'ın yazısı ile topluma karşı temel görevini yerine getirdiğini söyledi. Şık\'ın, topluma karşı temel görevini yerine getirmesinin soruşturulduğunu söyleyen Prof. Dr. Şahin, şöyle konuştu:

\"Sorumluluk sahibi bir bilim insanı olan Bülent Şık hakkında açılan bu soruşturmayı haksız, bilimsellikle bağdaşmaz ve son derece kaygı verici buluyoruz. Bülent Şık, uzun yıllardır başta Antalya olmak üzere ülkemizde yaşanan ciddi gıda, çevre ve sağlık sorunları ile uğraşmaktadır. Bu doğrultuda önemli çalışma ve araştırmalar içinde yer almıştır. Bu soruşturmaları bilime, halkın gerçekleri öğrenme hakkına ve onurumuza yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Bu soruşturmanın bir an önce durdurulmasını istiyoruz.\"

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