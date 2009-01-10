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Spor

Kanoute'ye Filistin cezası

Deportivo maçında attığı golden sonra formasının altındaki ''Filistin'' yazılı tişörtü gösteren Kanoute'ye ceza geldi

10 Ocak 2009 02:00


İspanya Futbol Federasyonu Rekabet Komitesi, Sevilla-Deportivo maçında attığı golden sonra formasının altındaki ''Filistin'' yazılı tişörtü gösteren Kanoute'ye 3 bin Euro ceza verdi.

İspanya Futbol Federasyonu Rekabet Komitesi, hafta içinde oynanan Sevilla-Deportivo maçında gol attıktan sonra formasının altındaki ''Filistin'' yazılı tişörtü gösteren Sevillalı futbolcu Kanoute'ye 3 bin Euro para cezası verdi.

Mali asıllı Kanoute'nin, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarından dolayı Filistin'e destek vermek için formasının altındaki ''Filistin'' yazılı tişörtü göstermesini, ''Saha içinde futbolcular, dinsel veya siyasi temalı hiçbir mesaj verilemez'' maddesine aykırı bulan Rekabet Komitesi, bu futbolcuya para cezası verilmesini karara bağladı.

Komiteden 3 bin Euro para cezası alan Kanoute, formasını çıkardığı için maçta da sarı kart görmüştü.

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