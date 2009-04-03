Kanoute Sevilla'da kaldı

Frederic Kanoute - FOTOGALERİ

Bir Kanoute Prtresi / Sevecen Tunç yazdı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla'nın Malili forvet oyuncusu Frederic Kanoute, sözleşmesini 2012 yılına kadar uzattı.Sevilla Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Kanoute, 2012'ye kadar kulüpte kalmasına imkan sağlayan yeni bir sözleşmeye imza attı.Bu sezon attığı 15 golle takımının en golcü oyuncusu olan Kanoute, 3 yıl daha bu kulüpte kalacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, profesyonel futbol hayatına da burada nokta koyacağını söyledi. Malili hücum oyuncusu, sözleşmesi dolduğu zaman 34 yaşında olacak.