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Spor

Kanoute Sevilla'da kaldı

Sevilla, golcü oyuncusu Frederic Kanoute’nin mukavelesini 2012 yılına kadar uzattı. Sevecen Tunç yazdı...

03 Nisan 2009 03:00


İspanya La Liga takımlarından Sevilla, golcü oyuncusu Frederic Kanoute’nin mukavelesini 2012 yılına kadar uzattı.

Frederic Kanoute - FOTOGALERİ
Bir Kanoute Prtresi / Sevecen Tunç yazdı


İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla'nın Malili forvet oyuncusu Frederic Kanoute, sözleşmesini 2012 yılına kadar uzattı.

Sevilla Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Kanoute, 2012'ye kadar kulüpte kalmasına imkan sağlayan yeni bir sözleşmeye imza attı.

Bu sezon attığı 15 golle takımının en golcü oyuncusu olan Kanoute, 3 yıl daha bu kulüpte kalacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, profesyonel futbol hayatına da burada nokta koyacağını söyledi. Malili hücum oyuncusu, sözleşmesi dolduğu zaman 34 yaşında olacak.

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