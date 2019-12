Kanoute: Irkçı sesler duydum

İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen Fransa doğumlu Malili futbolcu Frederic Kanoute, İspanyol ligindeki bazı maçlarda taraftarların ırkçı hakaretlerine maruz kaldığını söyledi.



İspanya'da Sevilla forması giyen Frederic Kanoute ''Don Balon'' adlı spor dergisinde yayınlanan röportajında, 2000-2005 yılları arasında İngiltere'de, West Ham United ve Tottenham'da oynadığı dönemlerde hiçbir ırkçı saldırı yaşamadığını belirterek, ''Irkçı hakaretler İspanya'da olduğu kadar İngiltere'de olmuyor. İngiltere'de de futbolcular arasında çok fazla hakaretli sözler oluyor ama bu din veya ten rengiyle ilgili değil. İspanya'da ise bazı sahalarda taraftarların bir bölümünden ırkçı sesler duydum'' dedi.



Fransa'daki yaşamıyla ilgili ''Siyah veya Arap olan biri, Fransız vatandaşı olsa bile Fransa'da (asla kendimi yabancı hissetmedim) diyemez'' şeklinde konuşan Kanoute, ''Fransa'da ırkçılık sorunu yaşamasa dahi Fransız halkının bir siyahı tam olarak Fransız görmediğini'' ifade etti.



''SALDIRILAR MÜSLÜMANLARA ZARAR VERDİ''



20 yaşında Müslüman olmaya karar verdiğini anlatan Kanoute, özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra dünyada Müslümanların genelleştirilerek suçlanmasını eleştirdi Tecrübeli futbolcu, ''Saldırılar bir grup fanatik tarafından yapılan, aptalca bir şeydi. New York ve Madrid'deki saldırılar biz Müslümanlara zarar verdi. İslam hakkında çok kötü şeyler söylendi. Saldırıları, tüm Müslümanlara genelleştirmemek gerek. İspanya'da ETA terör saldırısı yapıyor, ama televizyonlar tüm Basklılardan kötü konuşmuyor, ama aynı basın diğer saldırılarda birçok terimi birbirine karıştırıyor. Basın, Müslümanlara yönelik korkuyu kızıştırıyor ve bazı siyasetçiler de bunu kullanıyor'' yorumunda bulundu.



''SİYASET VE FUTBOL, BAZEN BİRBİRİNE KARIŞTIRILABİLİR''



İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından İspanya'daki bir maçta gol attıktan sonra formasının altındaki ''Filistin'' yazılı tişörtü göstererek Filistin'e destek veren ve bundan dolayı para cezası alan Kanoute, futbolcuların da siyasi görüşlerini savunması gerektiğini ifade etti. ''Örneğin ben şimdi ABD'de daha iyi bir başkan olduğunu söyleyebilirim'' diyen Kanoute, her zaman değil ama bazen siyaset ile futbolun birbirine karıştırılabileceğini öne sürdü.



''BARCELONA'YA HAYRANLIK DUYUYORUM''



Öte yandan 31 yaşındaki Malili futbolcu, Barcelona kulübüne her zaman bir hayranlık duyduğunu, ancak yaşından dolayı Katalan kulübüne gidemeyeceğini belirterek, ilginç olan herhangi bir teklif almadığından 2012 yılına kadar Sevilla kulübü ile sözleşmesini yenileyerek bu kulüpte kalmayı tercih ettiğini kaydetti.