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Spor

Kanoute Filistin'i unutmadı

Sevilla'nın Malili forveti Frederic Kanoute, Deportivo ile oynanan Kral Kupası maçında İsrail saldırılarını protesto etti.

08 Ocak 2009 02:00

Sevilla'nın Malili forveti Frederic Kanoute, Deportivo ile oynanan Kral Kupası maçında attığı gol sonrası ''Filistin'' yazılı tişörtü göstererek, İsrail saldırılarını protesto etti.
İsrail'in saldırıları karşısında Filistin'e destek tüm dünyada sürüyor.

Kanoute Filistin'i unutmadı - VİDEO

İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen Mali asıllı futbolcu Frederic Kanoute da Filistin'i desteğini, attığı gol sonrası formasının altındaki ''Filistin'' yazılı siyah tişörtü ile gösterdi.

İspanya Kral Kupası'nda oynanan Sevilla-Deportivo maçında gol atan Sevillalı Kanoute, formasının içinde bulunan ''Filistin'' yazılı siyah bir tişörtü göstererek, Filistin halkına destek verdi.

Sevilla'nın 2-1 kazandığı maçta takımının 2. golünü atan Kanoute, gol sevincini farklı dillerde ''Filistin'' yazılı tişörtü göstererek yaşadı. Kanoute'nin ''Filistin''e desteği, formasını kaldırmasından dolayı hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı

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