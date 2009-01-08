Kanoute Filistin'i unutmadı - VİDEO

İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen Mali asıllı futbolcu Frederic Kanoute da Filistin'i desteğini, attığı gol sonrası formasının altındaki ''Filistin'' yazılı siyah tişörtü ile gösterdi.İspanya Kral Kupası'nda oynanan Sevilla-Deportivo maçında gol atan Sevillalı Kanoute, formasının içinde bulunan ''Filistin'' yazılı siyah bir tişörtü göstererek, Filistin halkına destek verdi.Sevilla'nın 2-1 kazandığı maçta takımının 2. golünü atan Kanoute, gol sevincini farklı dillerde ''Filistin'' yazılı tişörtü göstererek yaşadı. Kanoute'nin ''Filistin''e desteği, formasını kaldırmasından dolayı hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı