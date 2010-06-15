Kanlı Pazar için 38 yıl sonra özür geldi

T24

'ÖZÜR DİLERİM'

Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde, "Kanlı Pazar" olarak bilinen 38 yıl önce İngiliz askerlerinin yurttaşlık hakları gösterisi yapan kalabalığın üzerine ateş açıp, 14 sivili öldürmesiyle ilgili soruşturma sonuçları açıklandı.12 yılda tamamlanan ve yaklaşık 200 milyon sterline mal olan İngiltere tarihinin en pahalı kamu soruşturmasının raporunda, İngiliz askerlerinin uyarmadan kalabalığın üzerine ateş açtığı ortaya çıktı.İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, raporun sonuçlarının açık olduğunu ve bazı askerlerin yetkisiz hareket ettiğini, bunun da yanlış olduğunu söyledi.Başbakan Cameron, Yargıç Lord Saville tarafından hazırlanan soruşturma raporunda ayrıca, askerlerin uyarmadan kalabalığın üzerine ateş açtığının ve "hayatını kaybeden kişilerin hiçbirinin tehdit oluşturmadığının" ortaya çıktığını kaydetti."Hükümet ve ülke adına özür dilerim" diyen Cameron raporla, askerlerin olay sırasında kontrollerini kaybettiklerinin ve talimatları dikkate almadıklarının belirlendiğini söyledi. Cameron ayrıca, "Kanlı Pazar" olayının İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun (IRA) elini güçlendirdiğini ifade etti.30 Ocak 1972'de 13 sivilin olay yerinde, bir kişinin de 5 ay sonra hastanede öldüğü "Kanlı Pazar" olayıyla ilgili soruşturmanın raporunda, 2 bin 500 tanığın ifadesi ve 5 bin sayfalık sonuç bölümü bulunuyor. Soruşturma, Tony Blair'in İngiltere Başbakanı olduğu dönemde, 1998 yılında başlatılmıştı ve raporun 2005'te tamamlanması bekleniyordu.Bu arada, İrlandalı Katoliklerin "Derry" demeyi tercih ettiği Londonderry kentinde hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları ve binlerce kişi, ellerinde ölenlerin fotoğraflarıyla, Başbakan Cameron'ın konuşmasını kent merkezinde kurulan dev ekrandan izledi.Soruşturma raporu kamuoyuna açıklanmadan önce, bu sabah hayatını kaybedenlerin ailelerine dağıtıldı.'Kanlı Pazar' yıllar boyunca filmlere ve şarkılara da konu oldu. Beyazperde de 'Kanlı Pazar'ı anlatan filmler içerisinde en çok John Schlesinger imzalı 'Sunday Bloody Sunday' ve Paul Greengrass'ın sinemasal açıdan da büyük övgü toplayan aynı adlı filmi 'Bloody Sunday' öne çıkıyor.Müzik dünyasından ise U2'nun milli marş olarak görülen parçası en popülerler arasında yer alıyor.