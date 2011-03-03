T24 - Kaddafi, Libya’ya insani müdaheleyi tartışan Batı’ya meydan okudu: “ABD ve NATO ülkemize girerse, kanlı bir savaş başlar ve binlerce Libyalı ölür. Son adama, son kadına kadar mücadele edeceğiz. Bu savaş çok uzun sürer.



İsyancı halka uyguladığı şiddet nedeniyle askeri ve ekonomik baskı altında bulunan Libya lideri Muammer Kaddafi, sıkışıp kaldığı başkent Trablusgarb’tan dünyaya meydan okudu. Kaddafi, ABD veya NATO’nun müdahalesinin ‘Binlerce Libyalının öleceği çok kanlı bir savaşı’ tetikleyeceği tehdidinde bulundu. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Libya lideri, halk komitelerine dayalı Cemahiriye sisteminin kuruluşunun 34. yıldönümü için yaptığı konuşmada, “Bir zamanlar İtalyanların kölesi olduğumuz gibi bir kez daha köle olmamızı mı istiyorlar? Buna asla razı olmayacağız. ABD veya NATO ülkemize girerse, kanlı bir savaşa gireceğiz ve binlerce Libyalı ölecek” diye meydan okudu. Kaddafi şöyle devam etti: “Bu savaş çok, çok uzun sürecektir. Libya rejimini sarsmak, Avrupa ve Batı’daki dostlarımızın çıkarına değil. Bu imkânsız. Allah’ın yardımıyla, son ana kadar, son adama, son kadına kadar savaşacağız, petrolü savunma uğruna öleceğiz.”





‘Amerikan komplosu’



Libya’nın 41 yıllık lideri, devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında isyandan El Kaide’yi sorumlu tuttu ve ABD’nin ülkesinin petrolünü ele geçirme amaçlı bir komplo kurduğunu savundu. Kaddafi, dünyanın her yerinden gelen istifa çağrılarına da, Libya’nın siyasi sistemi dahilinde kendisinin ‘gerçek gücü olmadığını’ söyleyerek şu yanıtı verdi: “Benim ülkemdeki sistem halkın sistemi ve kimse halkın otoritesine karşı gelemez. Hangi pozisyondan istifa edecek mişim? Kaddafi Libya halkı için sadece bir sembol. İstifa edecek bir konumda değilim.” Kaddafi’nin konuşması yaklaşık 3 saat sürerken, Guardian gazetesi Libya liderinin petrol üretimini ve ihracatını durdurma tehdidi de savurduğunu yazdı.



Kaddafi BM ve NATO’yu da Libya’ya gelip yaşananları soruşturmaya çağırdı. Libya lideri, “Gelin, barışçıl protestocular öldürülmüş mü, bakın. Amerika’da, Fransa’da, her yerde, eğer insanlar askeri yerlere saldırıp silah çalmaya kalkışırsa vurulurlar” diye konuştu. Kaddafi, basın özgürlüğü ve anayasa değişikliği sözü verirken, kredi alan vatandaşların tahakkük eden faiz borçlarının silinmesine karar verildiğini açıkladı.





