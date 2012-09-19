Kanlı 1 Mayıs'ta ilk kurşun otelden!

Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'na ulaşan belgeler arasında, 1977'deki 'Kanlı 1 Mayıs'la ilgili rapor ve kroki de çıktı. Olaydan sonra hazırlandığı anlaşılan belgede ilk kurşunun Inter Continental Otel'den atıldığı gösteriliyor.

Yekta Gökdağ'ın Akşam'da yayımlanan haberine göre, Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'na ulaşan belgeler arasında, 1977'deki 'Kanlı 1 Mayıs'la ilgili rapor ve kroki de çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gönderilen kroki, 34 kişinin yaşamını yitirdiği güne ilişkin önemli ipuçları veriyor. Olayın ardından hazırlandığı anlaşılan ve ilk kez gün yüzüne çıkan 35 yıllık krokide ilginç detaylar var. Bunlardan biri de kanlı 1 Mayıs'ta 'ilk kurşunun nereden ateşlendiği'ne ilişkin ifadeler. Zira krokide, ilk kurşunun ateşlendiği yer olarak 'Inter Continental Oteli' gösteriliyor.

Polis raporuyla çelişiyor

Birçok tanığın ifadesini doğrulayan krokiyle polisin olaylara ilişkin tutanak ve raporları arasındaki çelişki dikkat çekiyor. Emniyet görevlilerinin 1 Mayıs 1977 olaylarına ilişkin tutanak ve raporlarında, ilk kurşun sesinin geldiği yer olarak Tarlabaşı Caddesi ile Taksim Meydanı'nın kesiştiği mevkiye işaret ediliyor.

Ayrıntılı değerlendirme

Emniyet'in gönderdiği belgeler, 1 Mayıs 1977'nin ayrıntılı olarak değerlendirildiğini göstermesi bakımından dikkat çekiyor. Dosyada 34 kişinin yaşamını yitirdiği olayların yaşandığı gün, 1 Mayıs 1977'nin hangi anlamları içerdiğinden basının 1 Mayıs kutlamalarını nasıl değerlendirdiğine, kutlamalar öncesi ülke genelindeki gelişmelerden kanlı 1 Mayıs'ta yaşananların perde arkasına kadar pek çok açıdan mercek altına alınıyor.