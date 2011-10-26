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Dünya

Kanında yüksek oranda alkol varmış

Şarkıcının ölümüyle ilgili bugün başlatılan ve Londra'daki St Pancras Mahkemesi'nde yürütülen soruşturmada...

26 Ekim 2011 03:00

T24 - Şarkıcının ölümüyle ilgili bugün başlatılan ve Londra'daki St Pancras Mahkemesi'nde yürütülen soruşturmada, Winehouse'un ölümünün ardından evinde ikisi büyük, biri küçük üç boş votka şişesinin bulunduğu kaydedildi. 

Mahkemede ayrıca, şarkıcının temmuz ayı boyunca ölümünden bir gün önceye kadar içki içmediğinin belirlendiği açıklandı. 

Koruması Andrew Morris'in Amy Winehouse'u 23 Temmuz günü yerel saatle 10.00'da kontrol ettiği ve Amy'i yatağında uyurken gördüğü, şarkıcıyı yerel saatle 15.00'de bir daha kontrol ettiğinde ise Amy'nin yine yatağında olduğunu ve hareket etmediğini görerek, ambulans çağırdığı kaydedildi.

Madde bağımlılığıyla mücadele eden ve birkaç kez tedavi gören Winehouse, 23 Temmuz'da 27 yaşındayken, Londra'nın kuzeyinde Camden semtindeki evinde ölü bulunmuştu.

Ağustos ayında açıklanan toksikoloji raporunda, Amy Winehouse'un vücudunda uyuşturucu maddeye rastlanmadığı, alkol bulunduğu, ancak alkolün ölümüne neden olup olmadığının henüz belirlenmediği kaydedilmişti.



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