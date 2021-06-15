Kanında yasaklı madde bulunan koşucu, doping kullandığını reddetti; sonucu yediği dürüme bağladı

ABD'li orta mesafe koşucusu Shelby Houlihan, kanında yasaklı madde bulunması gerekçesiyle dört yıl atletizmden uzaklaştırıldı. Houlihan, test sonucunun test yaptırmadan önceki gün yediği domuzlu burritoyla (dürüme benzer bir Meksika yemeği) bağlantılı olduğunu söyledi.

BBC'de yer alan habere göre, 28 yaşındaki koşucu Houlihan'a ocak ayında kanında anabolik steroid nandrolon bulunduğu söylendi.

Houlihan, kanındaki maddenin testten bir gün önce domuzlu burrito yediğini, bunun da yanlış pozitif sonuç gösterebileceğini iddia etti. Houlihan, doping almadığını söyledi.

1500 ve 5000 metrede ABD rekorlarını elinde tutan Houlihan, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Yıkılmış, kaybolmuş, kırılmış, kızgın, kafası karışmış ve ihanete uğramış hissediyorum. Çok net söylüyorum. Asla performans artırıcı madde almadım" dedi. Houlihan, yalan makinesi testi ve saç örneği testinden geçtiğini de vurguladı.