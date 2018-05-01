Kani Beko: İşçi kıyımları had safhada, insanlar bugün alanlara akacak!

Milletvekili aday adayı olmak için DİSK başkanlığından istifa eden Kani Beko, işçi hakları için alanlarda verdiği mücadeleyi Meclis’e taşımak istediğini söyledi. Ülkede işçi ve emekçi kıyımının had safhaya ulaştığını belirten Beko, bu tablo karşısında işçilerin 1 Mayıs alanlarına akacağını kaydetti.

Beko, BirGün’den Zeynep Kuray'a konuştu. Özellikle OHAL ile birlikte ülkenin felaketin eşiğine geldiğini, işçi ve emekçi kıyımının had safhaya ulaştığını hatırlatan Beko, işçilerin 1 Mayıs alanlarına akacaklarını vurguladı. Beko, işçilerin hakları için yıllardır yürüyüşlerde, alanlarda, meydanlarda verdiği mücadeleyi, alanlardan meclis çatısı altına taşımak istediğini söyledi.

Beko, kıyım tablosunu şöyle aktardı: “3 bine yakın işçi mahkeme kararı olmadan işten atıldı, 150 bine yakın kamu emekçisi ihraç edildi, ataması yapılmayan öğretmenlerin bazıları intihar etti, iş cinayetleri had safhaya ulaştı. 6.5 milyon işsiz var, bunlardan 1 milyonu üniversite mevzunu. Ülkede 6.5 milyon üzerinde açlık sınırında yaşayan işçi var ve bu nedenle intihar ediyorlar.”

AKP kadrolaşması

Beko işçiler açısından en büyük sorunun iş cinayetleri olduğunun altını çizdi. Taşeron sorununa da değinen Beko, bu işçilere iktidar tarafından söz verilmesine rağmen kadro verilmediğini kaydetti. Beko, “Bu işçilere kadro değil, AKP’nin kadrolaşması” dedi. İşçileri ‘kiralık işçilik’ gibi büyük bir tehlikenin de beklediğine dikkat çeken Beko, seçimler olduğu için şu anda bu uygulamaya geçilmediğini belirtti.



Beko, İstanbul Maltepe başta olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki 1 Mayıs alanlarına akarak bu tepkilerini yansıtacaklarını vurguladı. Haziran seçimlerinin önemine de değinen Beko, “Sandıklardan ya demokrasi, barış, kardeşlik, adalet çıkacak ya da faşist diktatörlük. 24 Haziran’da bu iktidarı göndereceğiz, umarım bu 1 Mayıs bu yola gidilmesine vesile olur” diye konuştu.

‘Mücadeleyi Meclis’e taşıyacağım’

Beko, neden DİSK genel başkanlığından istifa edip CHP’den İzmir milletvekili aday adayı olmayı tercih ettiğine yönelik soruyu da yanıtladı. Yıllardır işçilerin ekonomik, demokratik, siyasi ve sosyal haklarını savunduğunu belirten Beko, bu mücadeleyi artık Meclis’e taşımak istediğini ifade etti. Kendisine gelen bu öneriyi mücadele arkadaşlarıyla paylaştığını ve onların da olumlu karşıladıklarını anlatan Beko, “Eğer halk bize yetki verirse alanlarda haykırdıklarımızı Meclis kürsüsünden haykıracağız” dedi.