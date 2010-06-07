Kangallar Danimarka'da yasaklandı

T24 - Danimarka meclisi, 13 cins köpeğin yasaklanması ile ilgili tasarıyı kabul etti. Yasaklanan köpekler arasında Sivas Kangalı da bulunuyor.



Danimarka'da bazı köpek cinslerini yasaklama konusunda hazırlanan yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.



Yasaklanan 13 köpek cinsi arasında Sivas Kangalı da yer alıyor. Yeni yasa 1 Temmuz 2010 tarihinden itiberen yürürlüğe girecek.



Sosyalist Halk Parti Milletvekili Özlem Sara Çekiç'in, yasaklanacak köpekler listesinden Kangal'ı çıkartma çabaları sonuç vermedi ve parlamentoda, çoğunluğun oyları ile kabul edilerak yasallaşan tasarıya göre Kangal köpeklerinin ülkeye sokulması, üretilmesi ve yetiştirilmesi 2015 yılından sonra yasak olacak.



2015 yılına kadar listede adı geçen yasaklı köpeklere sahip olanlar, kamuya açık alanlarda köpeklerini ipsiz gezdiremeyecek, maske takmak zorunda kalacak, bir başkasına satamayacak.



2015 Yılına kadar listedeki cins köpeklerden üretenler, yeni yavruları Danimarka sınırları içinde satışını yapamayacaklar.



2015 Yılından sonra ise, listedeki köpeklerin üretilmesi yasak olacak. Elinde yasaklı köpek cinsi bulunanlar çevresine zarar vermemek şartı ile, köpeklmerine yaşadığı sürece sahip olabilecekler.



Sosyalist Halk Parti Milletvekili Özlem Sara Çekiç, partisinin oylamaya katılmadığını belirterek, kangal köpeği, insana, özellikle çocuklara yakınlığı ile bilinen ve Anadolu köylerinde her evde olan bir çoban köpeği cinsidir. Yasaklanmaması için mücadele verdim ama benim yalnız başıma verdiğim mücedele işe yaramadı“ dedi.



Çekiç, Kangal'ın yasaklanmaması için Adalet Bakanı'na soru önergesi vermişti.







